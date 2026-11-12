Kraków stopniowo wraca do normalnego funkcjonowania/fot. PAP/Łukasz Gągulski
KRAJ I ŚWIAT

W Krakowie zatrzymano mężczyznę, który miał przy sobie broń i strzelał w kierunku policjantów

Kraków stopniowo wraca do normalnego funkcjonowania/fot. PAP/Łukasz Gągulski

Funkcjonariusze przyjechali do zgłoszenia, że po ulicy chodzi mężczyzna z bronią. Jak poinformowała małopolska policja, do interwencji doszło około 13:00 w rejonie ulicy Bieżanowskiej. Padły strzały, ale nikt nie został ranny.

- Kiedy policjanci podjechali na miejsce zauważyli rzeczywiście około 40-letniego mężczyznę, który coś trzymał pod kurtką - mówi podinspektor Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.

- Policjanci wybiegli z radiowozu, w tym momencie mężczyzna wyciągnął broń i oddał strzały w kierunku policjantów. Ci wezwali napastnika do odrzucenia broni, oddając strzały ostrzegawcze w powietrze. Mężczyzna rzucił się do ucieczki, został obezwładniony. Jest to 38-letni mieszkaniec z Krakowa.

Małopolska policja przekazała, że zatrzymany ma liczne notowania kryminalne. Na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności.

TAGI: strzałyKrakówpolicjabroń hukowagazowa
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