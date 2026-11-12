Opóźniony lot z Bydgoszczy do Birmingham. Około 200 pasażerów czeka już osiem godzin

Samolot, który zgodnie z rozkładem miał wystartować w czwartek o godzinie 9:55, nie odleciał o czasie, a podróżni od rana siedzą na lotnisku oczekując na informację o nowej godzinie rejsu.

Przyczyną zamieszania były trudne warunki pogodowe nad Bydgoszczą, przez które maszyna lecąca z Wielkiej Brytanii nie mogła tam wylądować i została przekierowana do Gdańska.



Jak poinformowało gdańskie lotnisko, pasażerowie wracający z Anglii opuścili pokład w Trójmieście i zostali przetransportowani do Bydgoszczy podstawionymi autokarami.

Samolot ponownie wzbił się w powietrze z Gdańska, aby dolecieć do Bydgoszczy, zabrać oczekujących pasażerów i wyruszyć w opóźniony rejs do Birmingham.



