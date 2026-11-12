Szarpał, kopał i gryzł. Klienci sklepu w Wąbrzeźnie pomogli ochroniarzowi obezwładnić agresora [wideo]

Mieszkańcy Wąbrzeźna pomogli ochroniarzowi obezwładnić mężczyznę, który w sklepie próbował ukraść alkohol. Gdy ochroniarz próbował go zatrzymać, sprawca użył wobec niego gazu łzawiącego. Mężczyzna miał przy sobie również dwa noże - przekazał PR PiK Janusz Biewald, prokurator Rejonowy w Wąbrzeźnie.

- W trakcie obezwładniania z rękawa kurtki sprawcy kradzieży wypadł nóż o długości ostrza ponad 20 centymetrów. Już po zatrzymaniu przez policję, w trakcie przeszukania ujawniono przy nim kolejny nóż typu scyzoryk. Nie doszło do użycia tych niebezpiecznych przedmiotów, ale niewątpliwie takie niebezpieczeństwo w tej sytuacji istniało - mówił Janusz Biewald, Prokurator Rejonowy w Wąbrzeźnie.



Jak podkreśla prokuratura, na szczególną uwagę zasługuje również postawa mieszkańców - klientów, którzy ruszyli z pomocą ochroniarzowi.



- W sytuacji zagrożenia pospieszyli z pomocą pracownikowi ochrony. W tym gronie były także kobiety i w dużej mierze dzięki nim zdołano sprawcę zatrzymać. Z pomocą ruszyło jeszcze trzech innych mężczyzn oraz dwie kobiety. Sprawca do końca był bardzo agresywny, jedną z tych pań ugryzł w rękę, kopał, szarpał, był trudny do opanowania, ale dzięki tej wspólnej akcji zdołano go obezwładnić.





Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej i czynu chuligańskiego. Działał w warunkach wielokrotnej recydywy.