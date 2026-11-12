Chełmińscy strażacy otrzymali dzisiaj nowoczesny sprzęt. Podnośnik pozwoli na szerszy zakres działań

Specjalistyczny 25-metrowy podnośnik otrzymali w czwartek chełmińscy strażacy. Pieniądze na nowoczesny sprzęt przekazał marszałek. Pojazd kosztował 2 miliony i 700 tysięcy złotych.

– To ważne i kolejny krok w kierunku zwiększenia naszych możliwości operacyjnych – powiedział brygadier Tomasz Guzek, komendant PSP w Chełmnie. – Ten sprzęt będzie służył mieszkańcom powiatu i województwa – dodał.



Kapitan Kasper Korczak wyjaśnił, dlaczego strażacy potrzebowali taki sprzęt. – Zastąpił on wysłużony wysięgnik na podwoziu Volvo. Podniósł on nasze możliwości, bo ma dobre parametry. Mam nadzieję, że przez kilkanaście lat będzie służył naszej jednostce – stwierdził.



Oprócz przekazania nowoczesnego pojazdu, podczas uroczystości wręczono trzem strażakom nominację na wyższy stopień zawodowy.



Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki zwrócił z kolei uwagę, że nowy sprzęt dla strażaków z Chełmna to kolejna tego typu inwestycja w regionie. – Oprócz tego sprzętu dołączamy sprzęt w Tucholi oraz aż 40-metrowy podnośnik, który trafi do Włocławka – wyróżnił.