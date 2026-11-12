Policja zatrzymała dwóch pseudokibiców/KMP w Toruniu
Toruń

Zatrzymanych dwóch pseudokibiców z Torunia. Policjanci znaleźli u nich spore ilości narkotyków

Policja zatrzymała dwóch pseudokibiców/KMP w Toruniu

Ponad półtora kilograma narkotyków, karabin i broń czarnoprochową zabezpieczyli toruńscy policjanci podczas działań wymierzonych w przestępczość związaną ze środowiskiem pseudokibiców. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

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Najpierw zatrzymano 50-letniego mieszkańca Chełmińskiego Przedmieścia. W jego mieszkaniu znaleziono ponad 800 gramów narkotyków, dominowała amfetamina. Były też mefedron i marihuana. Ponadto kryminalni znaleźli karabin Mosin oraz broń czarnoprochową, na które nie posiadał wymaganych zezwoleń.

Tego samego dnia policjanci zatrzymali również 41-letniego mieszkańca toruńskiego osiedla Mokre. U niego także znaleźli znaczne ilości amfetaminy, a ponadto marihuanę i mefedron – łącznie niemal 700 gramów zakazanych substancji. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna był już wcześniej karany za przestępstwa narkotykowe.

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat więzienia. Za działanie w warunkach recydywy może zostać zwiększona o połowę. Posiadanie broni bez zezwolenia grozi wyrokiem 8 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie o wymiarze kary zadecyduje sąd.

Gdzie: Toruń
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Policja zatrzymała dwóch pseudokibiców/KMP w Toruniu Policja zatrzymała dwóch pseudokibiców/KMP w Toruniu Policja zatrzymała dwóch pseudokibiców/KMP w Toruniu
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