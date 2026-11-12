Kraków stopniowo wraca do normalnego funkcjonowania/fot. PAP/Łukasz Gągulski
KRAJ I ŚWIAT

Kraków po żałobie wraca do zwykłego rytmu życia. Przy rynku pustki, na przystankach tłok

Kraków stopniowo wraca do normalnego funkcjonowania/fot. PAP/Łukasz Gągulski

Kraków, pogrążony od soboty w żałobie po strzelaninie, w której zamachowiec śmiertelnie ranił sześć osób, w czwartek powoli wraca do zwykłego rytmu życia. Stan 11 osób rannych w ataku pozostaje stabilny.

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Policjanci ranni w strzelaninie w Krakowie odzyskali przytomność. Dwie osoby opuściły szpital

Rano flagi przy budynku urzędu miasta były jeszcze opuszczone do połowy, jednak strona internetowa magistratu ponownie ma normalne, a nie czarne barwy. Nawet gęsta mgła spowijająca miasto w ostatnich dniach rozpierzcha się i zza chmur można ujrzeć błękit nieba.

Na ulicach prowadzących do Rynku Głównego jest niewiele osób. Na przystankach z kolei panuje tłok. Autobusy i tramwaje komunikacji miejskiej są wypełnione pasażerami zmierzającymi do pracy i do szkół. W kawiarniach w centrum miasta, jak zawsze o tej porze, pojawiają się klienci chcący zamówić coś na śniadanie.

– Kraków stopniowo wraca do codziennego rytmu. Miasto funkcjonuje normalnie. Choć wydarzenia związane z zamachem pozostają trudnym doświadczeniem, to staramy się żyć normalnie – powiedziała p.o. rzeczniczka prasowa urzędu miasta Patrycja Piekoszewska.

Przypomniała, że w holu budynku urzędu miasta przy placu Wszystkich Świętych jest księga kondolencyjna poświęcona pamięci ofiar. Wpisywać do niej można się do piątku w godzinach 9:00 – 19:00.

Przypomnijmy, że w sobotę 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej. W ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca, który zmarł w szpitalu w poniedziałek. Wcześniej funkcjonariusze w rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleźli ciała jego rodziców i siostry.

W pięciu krakowskich placówkach leczonych jest 11 rannych w ataku. Ich stan pozostaje stabilny.

Śledztwo w sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar o stanie poszkodowanych. Źródło: IAR/Informacyjna Agencja Radiowa
TAGI: krakówzamach
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