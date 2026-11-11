Nasza radiowa załoga 11 listopada była w najsmaczniejszym miejscu w regionie, a może i w całej Polsce - na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny w Przysieku/ Fot. Izabela Langner
Toruń

Kebab z gęsi z sosem miętowym i pączki z gęsiną. Przysmaki serwowano w Przysieku

Nasza radiowa załoga 11 listopada była w najsmaczniejszym miejscu w regionie, a może i w całej Polsce - na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny w Przysieku/ Fot. Izabela Langner

Na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny jest prawie 200 wystawców, są dymiące kotły, świeże półgęski i kulinarne triki mistrzów kuchni. Jest też tłum mieszkańców regionu, którzy chętnie sięgają po gęsinę

Najsmaczniejsze wydarzenie: Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny w Przysieku [W dobrą stronę]
Najsmaczniejsze wydarzenie: Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny w Przysieku [W dobrą stronę]
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- Przyjeżdżamy co roku. Zajadamy się tu wszystkim. Dziś szukamy piersi z gęsi - mówiła jedna z uczestniczek imprezy.

- Szukamy smalcu i kiełbaski z gęsiny - mówili inni.

Można było znaleźć, na co tylko przyszła ochota.

- Smarowidło mamy dobre z gęsiny, pączki z gęsiną, półgęski, pasztety i kebab z gęsiny z sosem miętowym - zachwalała jedna z gospodyń.

Relacja Moniki Kaczyńskiej
Gdzie: Toruń
TAGI: Kujawsko-Pomorski Festiwal GęsinyPrzysiek
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