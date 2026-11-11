Nietypowa akcja strażaków. Zadziałali z jubilerską precyzją, używając... szlifierki [zdjęcia]

Do grudziądzkich strażaków zgłosiła się kobieta z niecodziennym problemem. Żaden znany jej sposób nie zadziałał na pierścionek, który utknął na palcu.

Mieszkanka Grudziądza pokazała palec w strażackim biurze obsługi interesantów. Utknął na nim złoty pierścionek.



- Strażacy z JRG 1 w Grudziądzu musieli wykazać się jubilerską precyzją, aby pomóc kobiecie, która nie mogła zdjąć pierścionka domowymi sposobami. Biżuteria nadaje się do naprawy, ale palec jest cały i zdrowy - relacjonują strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu.



