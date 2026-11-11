Święto Niepodległości w Kujawsko-Pomorskiem. Region jest biało-czerwony [zdjęcia, wideo]

Bieg, turniej szachowy, uroczystości pod pomnikami, na rynkach. Nasi reporterzy są 11 listopada tam, gdzie mieszkańcy spotykają się, by w patriotycznym duchu wspominać to, co wydarzyło się 108 lat temu, gdy Polska odzyskała wolność po latach zaborów.
Bydgoszczanie uczcili Narodowe Święto Niepodległości na sportowo. W Bydgoskim Biegu Niepodległości wystartowało około dwa tysiące uczestników, co jest rekordem w historii imprezy. Pięciokilometrową trasę najszybciej pokonał Bydgoszczanin Marcin Biskup, który uzyskał czas 16 minut i 14 sekund.
Relacja Wiktora Sobocińskiego:
Kilkadziesiąt szachownic z białymi i czerwonymi pionkami wypełniło dziś największą salę Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Ponad sto osób wzięło udział w turnieju z okazji Dnia Niepodległości.
Relacja Moniki Siwak:
We Włocławku główne uroczystości narodowego Święta Niepodległości odbyły się przy Pomniku Żołnierza Polskiego. Prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki, jednocześnie szef struktur lewicy w mieście, nawiązał do postaci jednego z ojców niepodległości, socjaldemokraty i pierwszego premiera odrodzonej Polski, Ignacego Daszyńskiego
Spod pomnika Włocławianie zgromadzeni przeszli ulicami Starówki na Plac katedralny. Tradycyjnie, jak co roku, orszak mieszkańców miasta niósł w dłoniach stumetrowej długości biało-czerwoną flagę
Ostatnim elementem oficjalnych obchodów we Włocławku była msza święta za Ojczyznę, koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa-ordynariusza w katedrze włocławskiej.
Relacja Marka Ledwosińskiego: mówi prezydent Krzysztof Kukucki
Relacja Marka Ledwosińskiego: mówią mieszkańcy Włocławka
We Włocławku świętowanie przybrało także inną formę. Właśnie w tym uroczystym dniu, nowi członkowie Jednostki Strzeleckiej „Strzelec” złożyli uroczyste, publiczne przyrzeczenie u stóp Pomnika Żołnierza Polskiego.
Relacja Marka Ledwosińskiego tutaj:
W Toruniu na Rynku Staromiejskim Mazurka Dąbrowskiego odśpiewały setki osób, to w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu!”.
Relacja Mariusza Ludy:
Pokazy grup rekonstrukcyjnych, dawne umundurowanie oraz nowoczesne pojazdy służb mundurowych – w Toruniu odbył się piknik historyczno-militarny towarzyszący regionalnym obchodom Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie połączyło pokazy grup rekonstrukcyjnych prezentujących dawne polskie umundurowanie i broń z ekspozycją nowoczesnych pojazdów oraz wyposażenia współczesnych służb mundurowych.
Tłumnie obchodzono Święto Niepodległości na Starym Rynku w Bydgoszczy. Pojawili się rekonstruktorzy - także konno - przedstawiający sceny ważne dla Polski z różnych epok. Była wojskowa orkiestra i przemówienia przedstawicieli władz.
Relacja Moniki Siwak:
W biegu i przy stole - tak radość ze 108. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wyrażano w Inowrocławiu. Jedni wzięli udział w X Biegu Niepodległości, inni zatrzymali się na festynie.
Relacja Marcina Glapiaka tutaj:
Układanie puzzli z wizerunkiem godła, zdjęcia w boa i kapeluszu z lat 30., wystawa starych radioodbiorników, prezentacja miejscowych organizacji i wykład o gwarze bydgoskiej - to część obchodów Święta Niepodległości w bydgoskim Fordonie. W budynku urzędu miasta przy Gawędy 5 mieszkańcy mogli też zrobić witrażową flagę Polski.
Relacja Moniki Siwak tutaj: