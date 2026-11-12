Nadgoplański WOPR wzbogacił się o 6 fantomów umożliwiających między innymi naukę tamowania masywnych krwotoków/fot. Nadgoplański WOPR/Facebook/archiwum
Inowrocław

Egzamin z pierwszej pomocy do poprawki. Nadgoplański WOPR wciąż uczy młodzież

Nadgoplański WOPR wzbogacił się o 6 fantomów umożliwiających między innymi naukę tamowania masywnych krwotoków/fot. Nadgoplański WOPR/Facebook/archiwum

Nadgoplański WOPR wzbogacił się o 6 fantomów umożliwiających między innymi naukę tamowania masywnych krwotoków. Specjalistyczny jest już wykorzystywany podczas szkolnych pokazów

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- Tutaj edukujemy, jak zachować się, kiedy wystąpi masywny krwotok, co zrobić w pierwszej kolejności. Przede wszystkim ważny jest ucisk bezpośredni, ale przede wszystkim założenie tak zwanej stazy taktycznej, która mocno pomaga w tamowaniu masywnych krwotoków, jak i dodatkowo tak zwany wound packing, czyli pakowanie rany - mówił prezes Nadgoplańskiego WOPR Maciej Banachowski.

Niestety wiedza Polaków na temat udzielania pierwszej pomocy nie jest duża, co pokazuje procent przeżywalności pozaszpitalnej przy nagłym zatrzymaniu krążenia.

- Poziom przeżywalności w Polsce oscyluje w granicach 6-8%, czyli naprawdę niska jest przeżywalność tych osób, które doznały właśnie nagłego zatrzymania krążenia. A jaka jest wiedza? No jeżeli chodzi o młodzież w wieku 17-19 lat, to znajomość tych procedur jest dość słaba, nawet jeśli mówimy o obsłudze defibrylatora AED.

  • Dodajmy, że specjalistyczne fantomy dla Nadgoplańskiego WOPR zostały zakupione z Funduszu dla Kujaw wspieranego przez Fundację Qemetica dla Kujaw i PreZero Polska.

Maciej Banachowski mówi o edukacji Maciej Banachowski mówi o poziomie wiedzy o pierwszej pomocy
Gdzie: Inowrocław
TAGI: WOPRKruszwicafantomykujawsko-pomorskieedukacjapierwsza pomoc
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Egzamin z pierwszej pomocy do poprawki. Nadgoplański WOPR wciąż uczy młodzież

Nadgoplański WOPR wzbogacił się o 6 fantomów umożliwiających między innymi naukę tamowania masywnych krwotoków. Specjalistyczny jest już wykorzystywany…

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