Egzamin z pierwszej pomocy do poprawki. Nadgoplański WOPR wciąż uczy młodzież

Nadgoplański WOPR wzbogacił się o 6 fantomów umożliwiających między innymi naukę tamowania masywnych krwotoków. Specjalistyczny jest już wykorzystywany podczas szkolnych pokazów

- Tutaj edukujemy, jak zachować się, kiedy wystąpi masywny krwotok, co zrobić w pierwszej kolejności. Przede wszystkim ważny jest ucisk bezpośredni, ale przede wszystkim założenie tak zwanej stazy taktycznej, która mocno pomaga w tamowaniu masywnych krwotoków, jak i dodatkowo tak zwany wound packing, czyli pakowanie rany - mówił prezes Nadgoplańskiego WOPR Maciej Banachowski.



Niestety wiedza Polaków na temat udzielania pierwszej pomocy nie jest duża, co pokazuje procent przeżywalności pozaszpitalnej przy nagłym zatrzymaniu krążenia.



- Poziom przeżywalności w Polsce oscyluje w granicach 6-8%, czyli naprawdę niska jest przeżywalność tych osób, które doznały właśnie nagłego zatrzymania krążenia. A jaka jest wiedza? No jeżeli chodzi o młodzież w wieku 17-19 lat, to znajomość tych procedur jest dość słaba, nawet jeśli mówimy o obsłudze defibrylatora AED.



