Szach-mat w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Turniej z biało-czerwonymi pionkami [zdjęcia]

Kilkadziesiąt szachownic ustawiono 11 listopada w największej sali Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Ponad sto osób bierze udział w turnieju z okazji Święta Niepodległości.
Z uczestnikami rozgrywek rozmawiała Monika Siwak. Pytała m.in. o porównanie rozgrywki szachowej z walką o wolność, niepodległość. Punktów stycznych jest sporo.
- Najważniejsza jest strategia, no i trzeba dać szach-mat królowi, czyli pokonać wodza. Najpierw trzeba mieć plan, potem się do niego uszykować i zaatakować lub się bronić.
- Szybkie decyzje. Szybkie i trafne decyzje - mówili szachiści.
- XXXI Turniej Szachowy z okazji Dnia Niepodległości pod patronatem wojewody zorganizował Bydgoski Klub Sportowy Chemik. Rozgrywki potrwają do 15.00.