Rynek w Inowrocławiu/fot. Wikipedia/ Bornholm
Inowrocław

Dostawcy kontra urzędnicy. W Inowrocławiu trwa spór o nową organizację ruchu w centrum

Rynek w Inowrocławiu/fot. Wikipedia/ Bornholm

Czy zmieni się organizacja ruchu w centrum Inowrocławia, która utrudnia życie dostawcom? Jest odpowiedź ratusza w tej sprawie.

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Na szybkie zmiany raczej się nie zanosi. Od 1 września obowiązuje nowa organizacja ruchu na inowrocławskim rynku oraz ulicy Królowej Jadwigi.
Chodzi o zakaz wjazdu na odcinku od rynku do ul. Solankowej. Nie można tamtędy przejechać w godzinach od 10:00 do 18:00. Jak miasto tłumaczy swoją decyzję?

Jak wyjaśnia Daria Knasiak-Majewska, rzeczniczka inowrocławskiego ratusza, chodziło o wprowadzenie jednego spójnego przedziału czasowego dla całego centrum.

- To wszystko ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa poprzez ograniczenie ruchu ciężarowego w godzinach największego natężenia ruchu pieszego i turystycznego na ulicy Królowej Jadwigi oraz przy rynku. Poza tym chodzi też o poprawę komfortu mieszkańców przez zmniejszenie hałasu i emisji spalin.

Z argumentacją władz miasta nie zgadza się radny Marcin Wroński, który interpelował w tej sprawie.

- Nie istnieją żadne duże wzrosty czy piki, jeżeli chodzi o ruch pieszy czy ruch turystyczny. Owszem, takie sytuacje zdarzały się w mieście, ale 20 lat temu. Dzisiaj centrum jest wymarłe.

Przedsiębiorcy i dostawcy działający w centrum miasta wciąż narzekają na nową organizację ruchu:

- Jest duży problem, bo przywozimy dostawy kwiatów i musimy nosić je z miejsc, gdzie wolno parkować. A kwiaty, gdy jest zimno, marzną w moment.

  • Miasto w nadesłanej odpowiedzi informuje, że przyjrzy się zgłoszonym uwagom i niewykluczone, że wprowadzi pewne korekty.

Więcej w relacji Marcina Glapiaka:

Relacja Marcina Glapiaka
Gdzie: Inowrocław
TAGI: organizacja ruchucentrumInowrocławprotestprzedsiębiorcydostawysklepy
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