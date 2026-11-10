Pałac odwrócił mecz i awansował do ćwierćfinału. Kolejny pięciosetowy bój z Wrocławiem

Po dwóch przegranych setach Bydgoszczanki odwróciły domowe spotkanie z #VolleyWrocław i wygrały 3:2. Metalkas Pałac po raz drugi w ciągu trzech dni pokonał ten sam zespół. Tym razem zapewnił sobie miejsce w ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski.

Początek zdecydowanie należał do przyjezdnych. Wrocławianki wygrały 25:20 i 25:21, stawiając gospodynie w trudnej sytuacji. Pałac odpowiedział w trzeciej partii, a czwarta przyniosła najwięcej emocji. Bydgoska drużyna zwyciężyła dopiero na przewagi 27:25 i doprowadziła do tie-breaka.



Decydującą odsłonę lepiej rozpoczęło #Volley, które prowadziło 6:2. Od tego momentu obraz gry się zmienił. Gospodynie przejęły inicjatywę, wyszły na 10:6 i choć rywalki zbliżyły się jeszcze na 13:12, ostatnie akcje należały do Pałacu.



W ćwierćfinale Bydgoszczanki zmierzą się ze zwycięzcą spotkania DevelopRes Rzeszów – Sokół & Hagric Mogilno. Mecz o awans do turnieju finałowego zaplanowano na 20 grudnia. Final Four zostanie rozegrany 6 i 7 lutego 2027 roku w Elblągu.



Metalkas Pałac Bydgoszcz – #VolleyWrocław 3:2 (20:25, 21:25, 25:21, 27:25, 15:12)