Pałac odwrócił mecz i awansował do ćwierćfinału. Kolejny pięciosetowy bój z Wrocławiem/Archiwalne/fot. Patryk Głowacki
Bydgoszcz

Pałac odwrócił mecz i awansował do ćwierćfinału. Kolejny pięciosetowy bój z Wrocławiem

Pałac odwrócił mecz i awansował do ćwierćfinału. Kolejny pięciosetowy bój z Wrocławiem/Archiwalne/fot. Patryk Głowacki

Po dwóch przegranych setach Bydgoszczanki odwróciły domowe spotkanie z #VolleyWrocław i wygrały 3:2. Metalkas Pałac po raz drugi w ciągu trzech dni pokonał ten sam zespół. Tym razem zapewnił sobie miejsce w ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski.

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Początek zdecydowanie należał do przyjezdnych. Wrocławianki wygrały 25:20 i 25:21, stawiając gospodynie w trudnej sytuacji. Pałac odpowiedział w trzeciej partii, a czwarta przyniosła najwięcej emocji. Bydgoska drużyna zwyciężyła dopiero na przewagi 27:25 i doprowadziła do tie-breaka.

Decydującą odsłonę lepiej rozpoczęło #Volley, które prowadziło 6:2. Od tego momentu obraz gry się zmienił. Gospodynie przejęły inicjatywę, wyszły na 10:6 i choć rywalki zbliżyły się jeszcze na 13:12, ostatnie akcje należały do Pałacu.

W ćwierćfinale Bydgoszczanki zmierzą się ze zwycięzcą spotkania DevelopRes Rzeszów – Sokół & Hagric Mogilno. Mecz o awans do turnieju finałowego zaplanowano na 20 grudnia. Final Four zostanie rozegrany 6 i 7 lutego 2027 roku w Elblągu.

Metalkas Pałac Bydgoszcz – #VolleyWrocław 3:2 (20:25, 21:25, 25:21, 27:25, 15:12)

Gdzie: Bydgoszcz
Dyscyplina: siatkówka
TAGI: Metalkas Pałac Bydgoszcz#VolleyWrocławTAURON Puchar PolskiPuchar Polski siatkareksiatkówka kobietBydgoszczćwierćfinał Pucharu PolskiMarta PolMarta Bartkowska-KluzaDevelopRes RzeszówSokół Mogilno
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