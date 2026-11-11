Bez śniadania ani rusz. Uczniowie SP 38 i ich goście spotkali się przy biało-czerwonym stole [zdjęcia]

Kilkudziesięciu małych kucharzy przygotowało „Biało-czerwone śniadanie". W Szkole Podstawowej numer 38 uczniowie klas 1-3 zrobili setki zdrowych i pożywnych kanapek, ale nie tylko. Następnie zjedli je razem z zaproszonymi gośćmi m.in. z NFZ i służb mundurowych, ratunkowych.
- Chcieliśmy w inny sposób uczcić Święto Niepodległości - mówi Anna Urban, dyrektor szkoły.
Więcej w relacji reportera PR PiK Damiana Klicha poniżej.
- Warto pamiętać, że śniadanie powinno stanowić około jednej czwartej naszego dziennego spożycia.
- Najlepiej zjeść je do godziny, dwóch po wstaniu.
- W Polsce nadwagę lub otyłość ma około 33% dzieci w wieku 7–9 lat. Powodem jest nieregularne i niezdrowe jedzenie i m.in. pomijanie w całodziennym jadłospisie śniadań.