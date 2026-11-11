„Biało-czerwone śniadanie
Bydgoszcz

Bez śniadania ani rusz. Uczniowie SP 38 i ich goście spotkali się przy biało-czerwonym stole [zdjęcia]

„Biało-czerwone śniadanie" w Szkole Podstawowej numer 38/fot. Damian Klich

Kilkudziesięciu małych kucharzy przygotowało „Biało-czerwone śniadanie". W Szkole Podstawowej numer 38 uczniowie klas 1-3 zrobili setki zdrowych i pożywnych kanapek, ale nie tylko. Następnie zjedli je razem z zaproszonymi gośćmi m.in. z NFZ i służb mundurowych, ratunkowych.

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- Chcieliśmy w inny sposób uczcić Święto Niepodległości - mówi Anna Urban, dyrektor szkoły.

Więcej w relacji reportera PR PiK Damiana Klicha poniżej.


  • Warto pamiętać, że śniadanie powinno stanowić około jednej czwartej naszego dziennego spożycia.
  • Najlepiej zjeść je do godziny, dwóch po wstaniu.
  • W Polsce nadwagę lub otyłość ma około 33% dzieci w wieku 7–9 lat. Powodem jest nieregularne i niezdrowe jedzenie i m.in. pomijanie w całodziennym jadłospisie śniadań.

Relacja Damiana Klicha
Gdzie: Bydgoszcz
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„Biało-czerwone śniadanie" w Szkole Podstawowej numer 38/fot. Damian Klich „Biało-czerwone śniadanie" w Szkole Podstawowej numer 38/fot. Damian Klich „Biało-czerwone śniadanie" w Szkole Podstawowej numer 38/fot. Damian Klich „Biało-czerwone śniadanie" w Szkole Podstawowej numer 38/fot. Damian Klich „Biało-czerwone śniadanie" w Szkole Podstawowej numer 38/fot. Damian Klich „Biało-czerwone śniadanie" w Szkole Podstawowej numer 38/fot. Damian Klich „Biało-czerwone śniadanie" w Szkole Podstawowej numer 38/fot. Damian Klich „Biało-czerwone śniadanie" w Szkole Podstawowej numer 38/fot. Damian Klich „Biało-czerwone śniadanie" w Szkole Podstawowej numer 38/fot. Damian Klich „Biało-czerwone śniadanie" w Szkole Podstawowej numer 38/fot. Damian Klich „Biało-czerwone śniadanie" w Szkole Podstawowej numer 38/fot. Damian Klich „Biało-czerwone śniadanie" w Szkole Podstawowej numer 38/fot. Damian Klich „Biało-czerwone śniadanie" w Szkole Podstawowej numer 38/fot. Damian Klich „Biało-czerwone śniadanie" w Szkole Podstawowej numer 38/fot. Damian Klich „Biało-czerwone śniadanie" w Szkole Podstawowej numer 38/fot. Damian Klich
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Bez śniadania ani rusz. Uczniowie SP 38 i ich goście spotkali się przy biało-czerwonym stole [zdjęcia]

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