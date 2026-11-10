UMK/fot. ilustracyjna/Archiwum
Toruń

UMK Toruń utracił status uczelni badawczej. Działacze z PiS chcą wiedzieć, dlaczego

UMK/fot. ilustracyjna/Archiwum

Prawo i Sprawiedliwość chce poznać przyczyny utraty przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu statusu uczelni badawczej. Jak już informowaliśmy, dla toruńskiego uniwersytetu oznacza to mniejsze wpływy z subwencji.

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W interpelacji skierowanej do ministra nauki i szkolnictwa wyższego poseł PiS Mariusz Kałużny pyta o kryteria, na podstawie których przyznawano punkty ocenianym uczelniom - przekazał polityk na konferencji prasowej.

- Nie możemy na to pozwolić, żeby Uniwersytet Mikołaja Kopernika, uczelnia prestiżowa, bardzo znana w Polsce, ale i w całej Europie i na świecie, utraciła status uczelni badawczej. Minister koordynuje i nadzoruje bardzo wiele takich programów. Także gremium, które podejmowało decyzję – tak zakładamy i też tu o to pytamy – działało w oparciu o jakieś kryteria obiektywne. Pytamy o liczbę punktów, jakie otrzymały wszystkie uczelnie, które brały w tym udział. Pytamy, czy ministerstwo prowadzi taką analizę i jakie skutki ta decyzja będzie miała dla funkcjonowania UMK.

- Uczelnie oceniane były przez międzynarodowe gremium naukowe – wyjaśnia prof. Patryk Tomaszewski, rzecznik prasowy UMK.

– Oczywiście pewne elementy polityki naukowej państwa możemy dostrzegać, czyli na przykład postawienie na uczelnie techniczne. To pokazuje, że raczej idziemy w stronę od uniwersytetów w kierunku uczelni technicznych nastawionych na komercjalizację, na te elementy ważne dla gospodarki. Nas to oczywiście jako uczelnię trochę smuci. Takie są przyjęte też pewnie kryteria z punktu widzenia budżetowania całego szkolnictwa wyższego. Startowaliśmy w ekstraklasie, no i niestety nie udało się.

  • W ciągu pięciu lat do UMK trafi 80 milionów złotych dodatkowej subwencji. Gdyby uczelnia utrzymała status uczelni badawczej, mogłaby otrzymać 360 milionów złotych.

Mówi poseł PiS Mariusz Kałużny Mówi prof. Patryk Tomaszewski, rzecznik prasowy UMK
Gdzie: Toruń
TAGI: UKMpunktykryteriauczelnia badawczeinterpelacjaPiSToruńkujawsko-pomorskie
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