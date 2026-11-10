UMK Toruń utracił status uczelni badawczej. Działacze z PiS chcą wiedzieć, dlaczego

Prawo i Sprawiedliwość chce poznać przyczyny utraty przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu statusu uczelni badawczej. Jak już informowaliśmy, dla toruńskiego uniwersytetu oznacza to mniejsze wpływy z subwencji.

W interpelacji skierowanej do ministra nauki i szkolnictwa wyższego poseł PiS Mariusz Kałużny pyta o kryteria, na podstawie których przyznawano punkty ocenianym uczelniom - przekazał polityk na konferencji prasowej.



- Nie możemy na to pozwolić, żeby Uniwersytet Mikołaja Kopernika, uczelnia prestiżowa, bardzo znana w Polsce, ale i w całej Europie i na świecie, utraciła status uczelni badawczej. Minister koordynuje i nadzoruje bardzo wiele takich programów. Także gremium, które podejmowało decyzję – tak zakładamy i też tu o to pytamy – działało w oparciu o jakieś kryteria obiektywne. Pytamy o liczbę punktów, jakie otrzymały wszystkie uczelnie, które brały w tym udział. Pytamy, czy ministerstwo prowadzi taką analizę i jakie skutki ta decyzja będzie miała dla funkcjonowania UMK.



- Uczelnie oceniane były przez międzynarodowe gremium naukowe – wyjaśnia prof. Patryk Tomaszewski, rzecznik prasowy UMK.



– Oczywiście pewne elementy polityki naukowej państwa możemy dostrzegać, czyli na przykład postawienie na uczelnie techniczne. To pokazuje, że raczej idziemy w stronę od uniwersytetów w kierunku uczelni technicznych nastawionych na komercjalizację, na te elementy ważne dla gospodarki. Nas to oczywiście jako uczelnię trochę smuci. Takie są przyjęte też pewnie kryteria z punktu widzenia budżetowania całego szkolnictwa wyższego. Startowaliśmy w ekstraklasie, no i niestety nie udało się.



