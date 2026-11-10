Przez ponad trzy godziny radni i zaproszeni goście debatowali o przyszłości lokatorów trzech kamienic z ulic Mickiewicza, Kopernika i Lorentowicza/fot. Radosław Jagieła
Aleksandrów Kujawski

Przyszłość lokatorów z zagrożonych budynków. Debata o mieszkaniach w Ciechocinku

Przez ponad trzy godziny radni i zaproszeni goście debatowali o przyszłości lokatorów trzech kamienic z ulic Mickiewicza, Kopernika i Lorentowicza/fot. Radosław Jagieła

Nadal nie wiadomo, czy lokatorzy kamienic w Ciechocinku będą musieli opuścić mieszkania. We wtorek odbyła się nadzwyczajna sesja rady miejskiej. Szczegóły poznał Radosław Jagieła.

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Przez ponad trzy godziny radni i zaproszeni goście debatowali o przyszłości lokatorów trzech kamienic z ulic Mickiewicza, Kopernika i Lorentowicza.

Przypomnijmy - do 30 października mieszkańcy mieli opuścić mieszkania po decyzjach kwestionujących stan techniczny budynków, jednak ostatecznie w nich pozostali.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który decyzję może podjąć w przyszłym tygodniu.

We wtorek doszło do ponownych oględzin budynków. Obecnie w najgorszym stanie jest obiekt przy ulicy Lorentowicza, jednak większość osób tam zamieszkujących ma już nowe lokale.

Nadzieję na uchylenie dwóch pozostałych decyzji ma Bartłomiej Strzelecki – prezes Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

– Istnieje duża wątpliwość co do kamienicy przy ul. Mickiewicza 14 i co do Kopernika 17, czy tu faktycznie istnieje opcja zastosowania artykułu 68, czyli groźby zawalenia.

- Trzeba być przygotowanym na wszystkie warianty i jeżeli jest taka potrzeba, zabezpieczyć jak najwięcej środków. W sytuacji awaryjnej musi być kilka wariantów rozwiązania tej sytuacji. Musimy być zabezpieczeni - dodał Tomasz Dziarski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ciechocinku.

  • Decyzja o ustaleniu ewentualnej rezerwy finansowej w tegorocznym budżecie może zostać podjęta podczas kolejnej sesji, którą zaplanowano na przyszły tydzień.

Relacja Radosława Jagieły
Gdzie: Aleksandrów Kujawski
TAGI: mieszkaniakamienicezagrożoneeksmisjasesjaradamiejska decyzjaCiechocinekkujawsko-pomorskie
Przez ponad trzy godziny radni i zaproszeni goście debatowali o przyszłości lokatorów trzech kamienic z ulic Mickiewicza, Kopernika i Lorentowicza/fot. Radosław Jagieła
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