W bydgoskim Kinie Orzeł odbyły się przedpremierowe pokazy kręconego w mieście filmu „Morderstwo w Filharmonii
Bydgoszcz

Bydgoszcz znowu na dużym ekranie. Wybierzcie się na „Morderstwo w Filharmonii"

W bydgoskim Kinie Orzeł odbyły się przedpremierowe pokazy kręconego w mieście filmu „Morderstwo w Filharmonii"./fot. Bogumiła Wresiło

W bydgoskim Kinie Orzeł odbyły się przedpremierowe pokazy kręconego w mieście filmu „Morderstwo w Filharmonii". Wkrótce będzie można pójść do kina.

„Morderstwo w Filharmonii” na bydgoskim lotnisku. Film kręcono m.in. w Polskim Radiu PiK
„Morderstwo w Filharmonii” na bydgoskim lotnisku. Film kręcono m.in. w Polskim Radiu PiK
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Akcja filmu osadzona jest w latach 70. Zdjęcia kręcono m.in. w Filharmonii Pomorskiej (jeszcze przed remontem), w siedzibie Polskiego Radia PiK, a także w plenerach Bydgoszczy.

W rolach głównych: Aleksandra Hamkało, Jarosław Boberek, a także Piotr Głowacki, który był gościem specjalnym podczas poniedziałkowej (9 listopada) prapremiery w kinie Orzeł.

- Dzień dobry, nazywam się Piotr Głowacki, w filmie „Morderstwo w Filharmonii” gram dyrygenta Maksymiliana Jurskiego. Nie znacie państwo? To poznacie, jak pójdziecie do kina. Przygotowywałem się tak, jak do każdej roli, próbując zgłębić jakieś zakamarki techniczne tego zawodu, bo tak, to jest zawód mojej postaci. Miałem wsparcie Marty Szymańskiej, dyrygentki. I rzeczywiście jest to jedna z piękniejszych chwil w moim życiu aktorskim. Kiedy stanąłem podczas próby przed orkiestrą, podniosłem ręce i tak spróbowałem opuścić te ręce, i w momencie, kiedy opuściłem ręce, to nagle orkiestra zagrała. Taką magię można wywołać drobnym gestem, uruchomić taką falę piękna (...).

  • Pełna relacja Bogumiły Wresiło z premiery znajduje się poniżej:
  • „Morderstwo w Filharmonii” premierowo w kinach w całej Polsce - 20 listopada.
  • W najbliższy piątek (13 listopada) przedpremierowy pokaz w bydgoskim Multikinie. Gośćmi specjalnymi będą aktorzy: Aleksandra Hamkało i Jarosław Boberek, a także reżyser - Maciej Hydr.

Relacja Bogumiły Wresiło
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: morderstwofilharmoniafilmBydgoszczMaciej Hydr
W bydgoskim Kinie Orzeł odbyły się przedpremierowe pokazy kręconego w mieście filmu „Morderstwo w Filharmonii"./fot. Bogumiła Wresiło W bydgoskim Kinie Orzeł odbyły się przedpremierowe pokazy kręconego w mieście filmu „Morderstwo w Filharmonii"./fot. Bogumiła Wresiło W bydgoskim Kinie Orzeł odbyły się przedpremierowe pokazy kręconego w mieście filmu „Morderstwo w Filharmonii"./fot. Bogumiła Wresiło
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