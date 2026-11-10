Sokół Mogilno traci jedną z liderek. Wiktoria Kowalska przenosi się do Bielska-Białej

Wiktoria Kowalska odchodzi z Sokoła & Hagric Mogilno. 27-letnia atakująca będzie kontynuować sezon w BKS ZGO Bielsko-Biała, gdzie ma zastąpić kontuzjowaną Kertu Laak.

Dla zespołu z Mogilna to istotna strata w trakcie rozgrywek TAURON Ligi. Kowalska należała do ważnych postaci drużyny i miała za sobą mocny poprzedni sezon w barwach beniaminka.



Atakująca dobrze zna ligowe realia. Wcześniej występowała m.in. w Jokerze Świecie, Roleski Grupie Azoty ANS Tarnów, PGE Rysicach Rzeszów oraz #VolleyWrocław. Z rzeszowskim klubem zdobyła wicemistrzostwo Polski w sezonie 2023/2024.



Do Bielska-Białej trafia awaryjnie po urazie Kertu Laak, która wypadła z gry na dłuższy czas. Dla Sokoła oznacza to konieczność uzupełnienia składu już w trakcie sezonu.