Kraków. Zakończyła się sekcja zwłok zamachowca i przeszukanie domu. Znaleziono sejf

We wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej UJ CM przeprowadzona została sekcja zwłok zamachowca, który zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu. W poniedziałek zbadano ciała ofiar zamachu.

We wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej UJ CM przeprowadzona została sekcja zwłok zamachowca , który zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu. Jak poinformował szef małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej prok. Eryk Stasielak, w trakcie sekcji stwierdzono „szereg obrażeń postrzałowych”.





– Dalsze szczegółowe analizy pojawią się w opinii sądowo-lekarskiej. Pobrany został dodatkowy materiał biologiczny do badań, jest też materiał biologiczny pozyskany ze szpitala i dokumentacja lekarska. Będziemy dalej to badać – zapowiedział prokurator.





W poniedziałek przeprowadzone zostały sekcje zwłok dziewięciu ofiar – sześciu zabitych w trakcie strzelaniny na Rynku i trzech osób z najbliższej rodziny sprawcy, które zginęły w Ostrowcu Świętokrzyskim.





Prok. Stasielak przekazał, że według wstępnych wyników sekcji zwłok tych osób przyczyną ich śmierci były rozległe obrażenia wewnętrzne , przede wszystkim na skutek ran postrzałowych.





– Będziemy się teraz zastanawiać nad tym, czy została użyta standardowa amunicja, czy też jakaś amunicja specjalna, na co mogłyby wskazywać dodatkowe obrażenia. Amunicji zabezpieczyliśmy bardzo dużo – dodał.





Naczelnik małopolskiego wydziału PK przekazał, że śledczy zabezpieczyli już wiele śladów i dowodów. Wśród nich znaleziony w domu sprawcy sejf na broń. Został on wymontowany ze ściany.

– Będziemy się go starać otworzyć metodą nieinwazyjną, dlatego że nie chcemy uszkodzić rzeczy, które mogą znajdować się w środku – zauważył.





Z kolei rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował, że we wtorek dokonano przeszukania miejsca zamieszkania siostry zamachowca w Krakowie. Zastrzegł jednak, że śledczy nie informują o rezultatach tych działań.









W wyniku sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób – to trzy obywatelki Polski w wieku 61, 53 i 47 lat, 55-letni obywatel Polski, 51-letnia obywatelka Austrii i 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii.

Również w sobotę w domu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trzech osób – dwóch kobiet i mężczyzny. Jak informowała świętokrzyska policja, są to rodzice – 53-letni ojciec, 52-letnia matka i 21-letnia siostra sprawcy. Na ich ciałach ujawniono obrażenia, które wstępnie oceniono jako rany postrzałowe.