Marsz Ciszy w Krakowie/fot. PAP/Łukasz Gągulski
KRAJ I ŚWIAT

Kraków. Zakończyła się sekcja zwłok zamachowca i przeszukanie domu. Znaleziono sejf

Marsz Ciszy w Krakowie/fot. PAP/Łukasz Gągulski

We wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej UJ CM przeprowadzona została sekcja zwłok zamachowca, który zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu. W poniedziałek zbadano ciała ofiar zamachu.

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We wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej UJ CM przeprowadzona została sekcja zwłok zamachowca, który zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu. Jak poinformował szef małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej prok. Eryk Stasielak, w trakcie sekcji stwierdzono „szereg obrażeń postrzałowych”.

– Dalsze szczegółowe analizy pojawią się w opinii sądowo-lekarskiej. Pobrany został dodatkowy materiał biologiczny do badań, jest też materiał biologiczny pozyskany ze szpitala i dokumentacja lekarska. Będziemy dalej to badać – zapowiedział prokurator.

  • W poniedziałek przeprowadzone zostały sekcje zwłok dziewięciu ofiar – sześciu zabitych w trakcie strzelaniny na Rynku i trzech osób z najbliższej rodziny sprawcy, które zginęły w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Prok. Stasielak przekazał, że według wstępnych wyników sekcji zwłok tych osób przyczyną ich śmierci były rozległe obrażenia wewnętrzne, przede wszystkim na skutek ran postrzałowych.

– Będziemy się teraz zastanawiać nad tym, czy została użyta standardowa amunicja, czy też jakaś amunicja specjalna, na co mogłyby wskazywać dodatkowe obrażenia. Amunicji zabezpieczyliśmy bardzo dużo – dodał.

Naczelnik małopolskiego wydziału PK przekazał, że śledczy zabezpieczyli już wiele śladów i dowodów. Wśród nich znaleziony w domu sprawcy sejf na broń. Został on wymontowany ze ściany.
– Będziemy się go starać otworzyć metodą nieinwazyjną, dlatego że nie chcemy uszkodzić rzeczy, które mogą znajdować się w środku – zauważył.

Z kolei rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował, że we wtorek dokonano przeszukania miejsca zamieszkania siostry zamachowca w Krakowie. Zastrzegł jednak, że śledczy nie informują o rezultatach tych działań.


  • W wyniku sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób – to trzy obywatelki Polski w wieku 61, 53 i 47 lat, 55-letni obywatel Polski, 51-letnia obywatelka Austrii i 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii.
  • Również w sobotę w domu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trzech osób – dwóch kobiet i mężczyzny. Jak informowała świętokrzyska policja, są to rodzice – 53-letni ojciec, 52-letnia matka i 21-letnia siostra sprawcy. Na ich ciałach ujawniono obrażenia, które wstępnie oceniono jako rany postrzałowe.
  • Do ataku doszło w sobotę na Rynku Głównym. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca ataku, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem. Wcześniej policjanci w jego rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleźli ciała jego rodziców i siostry. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

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