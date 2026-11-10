Bydgoski Festiwal Nauki od dawna poza murami uczelni. Kolejna edycja prawie gotowa

Warsztaty, pokazy w laboratoriach, eksperymenty i możliwość odkrywanie świata - to wszystko czeka na entuzjastów nauki. Przed nami kolejna edycja Bydgoskiego Festiwalu Nauki.

To inicjatywa pięciu uczelni - Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Politechniki Bydgoskiej, Collegium Medicum UMK, Wyższej Szkoły Gospodarki oraz Bydgoskiej Szkoły Wyższej.

Każda z nich przygotowała swoje wydarzenia. W sumie program obejmuje siedem ścieżek tematycznych – od sztuki po technikę. W tym roku hasłem przewodnim festiwalu jest „Rzeka Nauki".



– Zapraszamy bardzo serdecznie, bowiem Bydgoski Festiwal Nauki to przede wszystkim fantastyczne miejsce do tego, aby nauka wyszła poza mury uczelni, aby można było jej dotknąć w sposób łatwy, lekki i przyjemny - mówi Justyna Ożóg z Bydgoskiej Szkoły Wyższej.



– Mojemu sercu najbliższy jest Wydział Nauk Biologicznych, więc ta ścieżka przyrodnicza – mówi Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska z UKW. – Od poziomu budowy kwiatu po atrakcje genetyki.



– Między innymi będziemy mówili o temacie topowym dla naszej uczelni, czyli o zębach - zdradza Agnieszka Milik z Collegium Medicum. – Będziemy również mówili o śnie i podpowiemy, o co pytać farmaceutę.



– W naukach technicznych mamy warsztaty pod tytułem „Roboty do roboty” – przekazał Michał Grzybowski z Politechniki Bydgoskiej. – Uczestnicy będą mogli zapoznać się z elementami robotyki i mechatroniki.



– Jestem z tym festiwalem od pierwszej edycji i widzę, jak fantastycznie idea festiwalu jest modernizowana – mówi Michał Cichoradzki z WSG. – Jak się zmienia – od festiwalu, który zaczął się w murach uczelni, do festiwalu, który z tych kampusów wychodzi w stronę mieszkańców miasta.





Bydgoski Festiwal Nauki potrwa od 26 do 28 listopada. Pierwszy dzień to warsztaty i zajęcia w uczelnianych kampusach (26 listopada). Tu obowiązują zapisy (od 13 listopada). W kolejne dwa dni organizatorzy zapraszają do hali sportowej Grupa Moderator Arena. Tu wydarzenia są otwarte dla wszystkich. Szczegóły: TUTAJ

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