Zderzenie samochodu osobowego z tramwajem u zbiegu ulic Fordońskiej i Gajowej

Do kolizji doszło po godz. 15:00. Nikt nie został poszkodowany, jedynie oba pojazdy są pokiereszowane.
- W tramwaju pękła szyba, uszkodzona jest także osobówka.
- Samochód nie blokuje już przejazdu, ruch tramwajowy został wznowiony około godz. 16:00.
Przypominamy o serwisach drogowych Polskiego Radia PiK. Pierwszy nadajemy na antenie już o godz. 6:45, kolejne o 7:15, 7:45 i 8:15.
Po południu rozpoczynamy o 15:30, a potem słyszymy się około 16:04 (po prognozie pogody), 16:29 oraz około 17:04 (po prognozie pogody).