Zderzenie samochodu osobowego z tramwajem u zbiegu ulic Fordońskiej i Gajowej

Do kolizji doszło po godz. 15:00. Nikt nie został poszkodowany, jedynie oba pojazdy są pokiereszowane.

W tramwaju pękła szyba , uszkodzona jest także osobówka.

, uszkodzona jest także osobówka. Samochód nie blokuje już przejazdu, ruch tramwajowy został wznowiony około godz. 16:00.



Przypominamy o serwisach drogowych Polskiego Radia PiK

rozpoczynamy o 15:30

. Pierwszy nadajemy na antenie już o godz. 6:45, kolejne o 7:15, 7:45 i 8:15.Po południu, a potem słyszymy się około 16:04 (po prognozie pogody), 16:29 oraz około 17:04 (po prognozie pogody).