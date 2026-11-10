Bydgoscy policjanci prowadzą postępowanie dotyczące nielegalnego posiadania broni i amunicji przez Łodzianina, który we wtorek przeraził pasażerów pociągu jadącego z Gdyni do Bielska-Białej/ fot. policja.pl
Bydgoszcz

Ciąg dalszy sprawy pijanego i uzbrojonego pasażera pociągu. Po przesłuchaniu zostanie zwolniony

Bydgoscy policjanci prowadzą postępowanie dotyczące nielegalnego posiadania broni i amunicji przez Łodzianina, który we wtorek przeraził pasażerów pociągu jadącego z Gdyni do Bielska-Białej/ fot. policja.pl

Bydgoscy policjanci prowadzą postępowanie dotyczące nielegalnego posiadania broni i amunicji przez Łodzianina, który we wtorek przeraził pasażerów pociągu jadącego z Gdyni do Bielska-Białej. Został zatrzymany na stacji Bydgoszcz Główna.

Nietrzeźwy pasażer pociągu miał broń na kulki, pałkę i nóż. Akcja na stacji Bydgoszcz Główna [aktualizacja]
Nietrzeźwy pasażer pociągu miał broń na kulki, pałkę i nóż. Akcja na stacji Bydgoszcz Główna [aktualizacja]
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Pasażerowie zgłosili, że mężczyzna ma pistolet, przesiedli się do innych wagonów i zawiadomili obsługę składu.Na dworcu PKP w Bydgoszczy wezwani policjanci zatrzymali pijanego 36-latka. Miał 3,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Policja informowała też, że miał przy sobie pistolet na kulki, broń pneumatyczną na dwutlenek węgla, nóż i pałkę teleskopową.

- Do sprawy zostanie powołany biegu z dziedziny broni palnej - przekazała nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

- Po uzgodnieniach z prokuratorem zatrzymany 36-letni mężczyzna - gdy wytrzeźwieje -zostanie przesłuchany w charakterze świadka, a następnie zwolniony.

Według policji mężczyzna nie groził pasażerom pociągu.

  • Za posiadanie broni palnej bez zezwolenia grozi do 8 lat więzienia.

Mówi nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: pociągbrońkulkinóżpałkapociągkujawsko-pomorskieBydgoszcz
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