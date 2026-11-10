Ciąg dalszy sprawy pijanego i uzbrojonego pasażera pociągu. Po przesłuchaniu zostanie zwolniony

Bydgoscy policjanci prowadzą postępowanie dotyczące nielegalnego posiadania broni i amunicji przez Łodzianina, który we wtorek przeraził pasażerów pociągu jadącego z Gdyni do Bielska-Białej. Został zatrzymany na stacji Bydgoszcz Główna.

Pasażerowie zgłosili, że mężczyzna ma pistolet, przesiedli się do innych wagonów i zawiadomili obsługę składu.Na dworcu PKP w Bydgoszczy wezwani policjanci zatrzymali pijanego 36-latka. Miał 3,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.



Policja informowała też, że miał przy sobie pistolet na kulki, broń pneumatyczną na dwutlenek węgla, nóż i pałkę teleskopową.



- Do sprawy zostanie powołany biegu z dziedziny broni palnej - przekazała nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.



- Po uzgodnieniach z prokuratorem zatrzymany 36-letni mężczyzna - gdy wytrzeźwieje -zostanie przesłuchany w charakterze świadka, a następnie zwolniony.



Według policji mężczyzna nie groził pasażerom pociągu.

