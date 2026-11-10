Wstrząsająca historia we Włocławku. Ktoś brutalnie zabił kota. Policja prowadzi poszukiwania

Sprawca odciął głowę czarnej dorosłej kotce i pozostawił jej zwłoki na terenie posesji, na której zwierzę pomieszkiwało. Do dramatu doszło na ulicy Michelińskiej.

Policja poszukuje sprawcy, analizuje nagrania monitoringów.



Do poszukiwań włączyła się także organizacja ochrony zwierząt „Mondo Cane", która wyznaczyła nagrodę w kwocie dwóch tysięcy złotych za pomoc w ustaleniu sprawcy.



Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje w tej sprawie, proszony jest o kontakt pod numerem alarmowym 112, lub do organizacji Mondo Cane: 725 740 165.



Sprawcy za zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do pięciu lat więzienia.