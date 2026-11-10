Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay
Włocławek

Wstrząsająca historia we Włocławku. Ktoś brutalnie zabił kota. Policja prowadzi poszukiwania

Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Sprawca odciął głowę czarnej dorosłej kotce i pozostawił jej zwłoki na terenie posesji, na której zwierzę pomieszkiwało. Do dramatu doszło na ulicy Michelińskiej.

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Policja poszukuje sprawcy, analizuje nagrania monitoringów.

Do poszukiwań włączyła się także organizacja ochrony zwierząt „Mondo Cane", która wyznaczyła nagrodę w kwocie dwóch tysięcy złotych za pomoc w ustaleniu sprawcy.

Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje w tej sprawie, proszony jest o kontakt pod numerem alarmowym 112, lub do organizacji Mondo Cane: 725 740 165.

Sprawcy za zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do pięciu lat więzienia.

Gdzie: Włocławek
TAGI: kotśmierćdrastyczniesprawcaposzukiwanyWłocławekkujawsko-pomorskie
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Wstrząsająca historia we Włocławku. Ktoś brutalnie zabił kota. Policja prowadzi poszukiwania

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