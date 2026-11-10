Czy „Kadafi” lub jego bliscy mieli paść ofiarą zamachu? /fot. archiwum PR PiK
Bydgoszcz

Kadafi już kilka razy dostał zgodę na przerwę w odsiadce. Nowe ustalenia Polskiego Radia PiK

Czy „Kadafi” lub jego bliscy mieli paść ofiarą zamachu? /fot. archiwum PR PiK

Sąd penitencjarny już czterokrotnie zgadzał się na przerwę w odbywaniu kary przez Tomasza B. pseudonim Kadafi – ustalił dziennikarz Polskiego Radia PiK. Powodem miał być zły stan zdrowia mężczyzny.

„Kadafi” miał paść ofiarą wybuchu na bydgoskich Wyżynach? Nowe informacje Polskiego Radia PiK [aktualizacja]
„Kadafi” miał paść ofiarą wybuchu na bydgoskich Wyżynach? Nowe informacje Polskiego Radia PiK [aktualizacja]
„Kadafi” w rękach policji. Kryminalni pokazali jak wpadł ze swoimi wspólnikami
„Kadafi” w rękach policji. Wpadł podczas próby porwania bogatego biznesmena
„Kadafi" posiedzi pół roku krócej. Jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
Jeden z ważnych ludzi z gangu "Kadafiego" wpadł w Wielkiej Brytanii
Poszukiwany listem gończym „Jurgen” z gangu "Kadafiego" wpadł pod Bydgoszczą
"Kadafi" i jego ludzie poszukiwani listami gończymi
"Kadafi" poszukiwany listem gończym
Kadafi zapadł się pod ziemię. List gończy za trzema bandytami
Od 25 lat do 2,5 roku więzienia dla członków gangu Kadafiego

Tomasz B. to były szef największego gangu narkotykowego w regionie. Jego licząca ponad 100 osób grupa przestępcza zajmowała się m.in. handlem środkami odurzającymi na ogromną skalę, ale też wymuszeniami i stręczycielstwem.

Kadafi od ok. dwóch lat ma przerwę w odbywaniu kary. Sędzia tłumaczy, dlaczego
Kadafi powinien odsiadywać wyrok 14,5 roku więzienia, ale – jak ujawniło Polskie Radio PiK – mężczyzna od ok. dwóch lat ma przerwę w odbywaniu kary. Potwierdza to sędzia Maciej Czajka z Sądu Okręgowego w Krakowie.

- Względy zdrowotne przesądziły, że sąd udzielił skazanemu przerwy w odbywaniu kary. Ta przerwa funkcjonuje od grudnia 2024 roku. Sąd udzielał jej na pół roku. Po upływie tego czasu skazany ponownie składał wnioski, przedstawiając kolejne dowody, że konieczne jest kontynuowanie leczenia. Co sześć miesięcy sędzia podejmował pozytywną decyzję - mówi sędzia Maciej Czajka.

Ostatni wniosek w sprawie Tomasza B. sąd penitencjarny rozpatrywał w lipcu, przedłużając przerwę w odbywaniu kary do grudnia tego roku.

- Liczba kolejnych wniosków, które może składać skazany, nie jest ograniczona – tłumaczy Polskiemu Radiu PiK sędzia Maciej Czajka. - Sąd ocenia, czy rzeczywiście jest potrzeba dalszego leczenia, czy przerwa jest wykorzystywana w tym celu. To nie może być forma unikania odpowiedzialności, unikania odbywania kary. Taka przerwa wynika z konieczności humanitarnego traktowania każdego obywatela, w tym także skazanego - dodaje.

W założeniu chodzi o umożliwienie skazanemu leczenia w sytuacji, gdyby pobyt za kratami mógł doprowadzić do pogorszania stanu skazanego i zagrażałby jego zdrowiu czy życiu - dowiadujemy się.

Przed krakowskim sądem toczy się proces, w którym Kadafi jest oskarżony
Równolegle w Sądzie Okręgowym w Krakowie toczy się proces, w którym Kadafi oskarżony jest o planowanie porwania dla okupu małopolskiego biznesmena. Grozi mu kolejny wyrok, nawet do 15 lat więzienia.

Wybuch na bydgoskim osiedlu i napis: „T.B nie groź”

Przed tygodniem na bydgoskich Wyżynach ktoś podłożył ładunek wybuchowy pod samochód, którym jeździła była żona Tomasza B. Eksplozja uszkodziła w sumie 7 aut. Na parkingu, na którym stały samochody, ktoś namalował farbą napis „T.B nie groź”.
Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Kadafiprzerwa w karzewybuchTomasz B.szef gangu narkotykowego
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Kierowca osobówki z impetem wjechał na chodnik w centrum Bydgoszczy. Potrącił kobietę [zdjęcia]
następna informacja Wstrząsająca historia we Włocławku. Ktoś brutalnie zabił kota. Policja prowadzi poszukiwania

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

REGION

Dwaj nowi generałowie w jednostkach wojskowych w Kujawsko-Pomorskiem

Płk. pil. Krzysztof Kwiatkowski, dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu oraz płk. Andrzej Magiera, dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej…

PAP DW
2026-11-10, 16:00
Bydgoszcz

Zderzenie samochodu osobowego z tramwajem u zbiegu ulic Fordońskiej i Gajowej

Do kolizji doszło po godz. 15:00. Nikt nie został poszkodowany, jedynie oba pojazdy są pokiereszowane.

Agata Raczek KB
2026-11-10, 15:56
Toruń

Wpadł z nożem do zakładu krawieckiego na Rubinkowie i zaatakował żonę. Jest akt oskarżenia

Prokuratura Rejonowa Toruń - Wschód w Toruniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi P. oskarżonemu o usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie…

Redakcja KB
2026-11-10, 15:30
Bydgoszcz

Śnieg i marznące opady. Ostrzeżenie IMGW dotyczy także Pomorza i Kujaw

„Prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm” - poinformował IMGW. Alerty obowiązują od godz. 12 do…

Redakcja KB
2026-11-10, 15:30
Włocławek

Wstrząsająca historia we Włocławku. Ktoś brutalnie zabił kota. Policja prowadzi poszukiwania

Sprawca odciął głowę czarnej dorosłej kotce i pozostawił jej zwłoki na terenie posesji, na której zwierzę pomieszkiwało. Do dramatu doszło na ulicy…

Marek Ledwosiński KB
2026-11-10, 14:35
Bydgoszcz

Kadafi już kilka razy dostał zgodę na przerwę w odsiadce. Nowe ustalenia Polskiego Radia PiK

Sąd penitencjarny już czterokrotnie zgadzał się na przerwę w odbywaniu kary przez Tomasza B. pseudonim Kadafi - ustalił dziennikarz Polskiego Radia PiK…

Mariusz Kluszczyński DW
2026-11-10, 14:11
Bydgoszcz

Kierowca osobówki z impetem wjechał na chodnik w centrum Bydgoszczy. Potrącił kobietę [zdjęcia]

Do wypadku doszło w rejonie skrzyżowania ulic Focha i Królowej Jadwigi.

DW Damian Klich
2026-11-10, 13:40
Aleksandrów Kujawski

Kamienice w Ciechocinku pod lupą Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Trwa kontrola stanu technicznego trzech kamienic w Ciechocinku, obejmuje części wspólne i mieszkania. Stan budynków i los mieszkańców będą omawiane na…

Radosław Jagieła DW
2026-11-10, 13:00
Grudziądz

Gdzie jest „Grudziądz”? Krąży wokół Słońca, gdzieś między Marsem a Jowiszem

Międzynarodowa Unia Astronomiczna ogłosiła nowy zestaw nazw dla planetoid. Trzy są związane z Polską, wśród nich „Grudziądz”. Zawdzięczamy to polsko-litewskiemu…

DW PAP
2026-11-10, 12:10
Inowrocław

Rozpoznajecie tego mężczyznę? Od tygodni szukają go policjanci z Janikowa

Funkcjonariusze szukają tego, kto celowo uszkodził maszynę budowlaną. Trop prowadzi do mężczyzny, uchwyconego przez kamerę monitoringu.

DW
2026-11-10, 11:50
Świecie nad Wisłą

Serval sawannowy uciekł z domu pod Świeciem. Policjanci radzą, by go samodzielnie nie łapać

- Simba jest łagodnym kotem i nie stwarza zagrożenia - opisuje jego właścicielka. Funkcjonariusze, którzy przekazują informacje o poszukiwaniach, przestrzegają…

DW
2026-11-10, 11:05
Bydgoszcz

18-letni Bydgoszczanin miał w garażu narkotyki warte na czarnym rynku ponad pół miliona [zdjęcia, wideo]

Policjanci zatrzymali do sprawy 18-latka i jego kolegów w wieku 17 i 19 lat. Stali na czatach przed garażem, w którym Bydgoszczanin miał 11 kilogramów na…

DW
2026-11-10, 10:45
więcej wiadomości
0:00 0:00