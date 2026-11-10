Kadafi już kilka razy dostał zgodę na przerwę w odsiadce. Nowe ustalenia Polskiego Radia PiK

Sąd penitencjarny już czterokrotnie zgadzał się na przerwę w odbywaniu kary przez Tomasza B. pseudonim Kadafi – ustalił dziennikarz Polskiego Radia PiK. Powodem miał być zły stan zdrowia mężczyzny.
Tomasz B. to były szef największego gangu narkotykowego w regionie. Jego licząca ponad 100 osób grupa przestępcza zajmowała się m.in. handlem środkami odurzającymi na ogromną skalę, ale też wymuszeniami i stręczycielstwem.
Kadafi od ok. dwóch lat ma przerwę w odbywaniu kary. Sędzia tłumaczy, dlaczego
Kadafi powinien odsiadywać wyrok 14,5 roku więzienia, ale – jak ujawniło Polskie Radio PiK – mężczyzna od ok. dwóch lat ma przerwę w odbywaniu kary. Potwierdza to sędzia Maciej Czajka z Sądu Okręgowego w Krakowie.
- Liczba kolejnych wniosków, które może składać skazany, nie jest ograniczona – tłumaczy Polskiemu Radiu PiK sędzia Maciej Czajka. - Sąd ocenia, czy rzeczywiście jest potrzeba dalszego leczenia, czy przerwa jest wykorzystywana w tym celu. To nie może być forma unikania odpowiedzialności, unikania odbywania kary. Taka przerwa wynika z konieczności humanitarnego traktowania każdego obywatela, w tym także skazanego - dodaje.
W założeniu chodzi o umożliwienie skazanemu leczenia w sytuacji, gdyby pobyt za kratami mógł doprowadzić do pogorszania stanu skazanego i zagrażałby jego zdrowiu czy życiu - dowiadujemy się.
Przed krakowskim sądem toczy się proces, w którym Kadafi jest oskarżony
Równolegle w Sądzie Okręgowym w Krakowie toczy się proces, w którym Kadafi oskarżony jest o planowanie porwania dla okupu małopolskiego biznesmena. Grozi mu kolejny wyrok, nawet do 15 lat więzienia.
Wybuch na bydgoskim osiedlu i napis: „T.B nie groź”
Przed tygodniem na bydgoskich Wyżynach ktoś podłożył ładunek wybuchowy pod samochód, którym jeździła była żona Tomasza B. Eksplozja uszkodziła w sumie 7 aut. Na parkingu, na którym stały samochody, ktoś namalował farbą napis „T.B nie groź”.
Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.