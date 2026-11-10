Kadafi już kilka razy dostał zgodę na przerwę w odsiadce. Nowe ustalenia Polskiego Radia PiK

Sąd penitencjarny już czterokrotnie zgadzał się na przerwę w odbywaniu kary przez Tomasza B. pseudonim Kadafi – ustalił dziennikarz Polskiego Radia PiK. Powodem miał być zły stan zdrowia mężczyzny.

Tomasz B. to były szef największego gangu narkotykowego w regionie. Jego licząca ponad 100 osób grupa przestępcza zajmowała się m.in. handlem środkami odurzającymi na ogromną skalę, ale też wymuszeniami i stręczycielstwem.



Kadafi od ok. dwóch lat ma przerwę w odbywaniu kary. Sędzia tłumaczy, dlaczego



Kadafi powinien odsiadywać wyrok 14,5 roku więzienia, ale – jak ujawniło Polskie Radio PiK – mężczyzna od ok. dwóch lat ma przerwę w odbywaniu kary. Potwierdza to sędzia Maciej Czajka z Sądu Okręgowego w Krakowie.





- Względy zdrowotne przesądziły, że sąd udzielił skazanemu przerwy w odbywaniu kary. Ta przerwa funkcjonuje od grudnia 2024 roku. Sąd udzielał jej na pół roku. Po upływie tego czasu skazany ponownie składał wnioski, przedstawiając kolejne dowody, że konieczne jest kontynuowanie leczenia. Co sześć miesięcy sędzia podejmował pozytywną decyzję - mówi sędzia Maciej Czajka.





do grudnia tego roku

Przed krakowskim sądem toczy się proces, w którym Kadafi jest oskarżony



Kadafi oskarżony

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porwania dla okupu małopolskiego biznesmena

Wybuch na bydgoskim osiedlu i napis: „T.B nie groź”

„T.B nie groź”

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Ostatni wniosek w sprawie Tomasza B. sąd penitencjarny rozpatrywał w lipcu, przedłużając przerwę w odbywaniu kary- Liczba kolejnych wniosków, które może składać skazany, nie jest ograniczona – tłumaczy Polskiemu Radiu PiK sędzia Maciej Czajka. - Sąd ocenia, czy rzeczywiście jest potrzeba dalszego leczenia, czy przerwa jest wykorzystywana w tym celu. To nie może być forma unikania odpowiedzialności, unikania odbywania kary. Taka przerwa wynika z konieczności humanitarnego traktowania każdego obywatela, w tym także skazanego - dodaje.W założeniu chodzi o umożliwienie skazanemu leczenia w sytuacji, gdyby pobyt za kratami mógł doprowadzić do pogorszania stanu skazanego i zagrażałby jego zdrowiu czy życiu - dowiadujemy się.Równolegle w Sądzie Okręgowym w Krakowie toczy się proces, w którymjestplanowanie. Grozi mu kolejny wyrok, nawet do 15 lat więzienia.Przed tygodniem na bydgoskich Wyżynach ktoś podłożył ładunek wybuchowy pod samochód, którym jeździła była żona Tomasza B. Eksplozja uszkodziła w sumie 7 aut. Na parkingu, na którym stały samochody, ktoś namalował farbą napis