Pułkownik Andrzej Magiera (z prawej) w maju objął stanowisko dowódcy bydgoskiej brygady/fot. Agata Raczek
REGION

Dwaj nowi generałowie w jednostkach wojskowych w Kujawsko-Pomorskiem

Pułkownik Andrzej Magiera (z prawej) w maju objął stanowisko dowódcy bydgoskiej brygady/fot. Agata Raczek

Płk. pil. Krzysztof Kwiatkowski, dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu oraz płk. Andrzej Magiera, dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy zostaną mianowani generałami. Uroczystość odbędzie się 11 listopada.

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Prezydent Karol Nawrocki, na wniosek ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, mianował dziesięciu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Akty mianowania zostaną wręczone 11 listopada.

Dwaj wojskowi z regionu: płk. pil. Krzysztof Kwiatkowski, dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu oraz płk. Andrzej Magiera, dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy otrzymali awans na pierwszy stopień generalski.

Ceremonia wręczenia aktów mianowania odbędzie się w środę 11 listopada, podczas centralnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Nominacje generalskie tradycyjnie wręczane są oficerom przy okazji ważnych świąt państwowych - Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, Święta Narodowego Trzeciego Maja i podczas Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia.

Wojskowi z awansami

Awans na trzeci stopień generalski, generała broni, otrzymał Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak.

Szef Zarządu Szkolenia P-7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Rafał Miernik został awansowany na drugi stopień generalski - generała dywizji.

Na pierwszy stopień generalski - generała brygady - mianowanych zostało ośmiu oficerów. W grupie tej znaleźli się m.in. dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej płk Piotr Bieniek; zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia płk Robert Frommholz oraz zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego płk Przemysław Gogoliński.

Awans na pierwszy stopień generalski otrzymali również: dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej płk Mariusz Czeczko; dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych płk pil. Krzysztof Kwiatkowski; dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Łysek; dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej płk Andrzej Magiera oraz szef Zarządu Organizacji i Zasobów Osobowych P-1 SGWP płk Bogdan Sowa.


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