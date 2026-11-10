Dwaj nowi generałowie w jednostkach wojskowych w Kujawsko-Pomorskiem

Płk. pil. Krzysztof Kwiatkowski, dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu oraz płk. Andrzej Magiera, dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy zostaną mianowani generałami. Uroczystość odbędzie się 11 listopada.

Prezydent Karol Nawrocki, na wniosek ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, mianował dziesięciu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie . Akty mianowania zostaną wręczone 11 listopada.



Dwaj wojskowi z regionu: płk. pil. Krzysztof Kwiatkowski, dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu oraz płk. Andrzej Magiera, dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy otrzymali awans na pierwszy stopień generalski .



Ceremonia wręczenia aktów mianowania odbędzie się w środę 11 listopada, podczas centralnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.



Nominacje generalskie tradycyjnie wręczane są oficerom przy okazji ważnych świąt państwowych - Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, Święta Narodowego Trzeciego Maja i podczas Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia.



Wojskowi z awansami





dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych płk pil. Krzysztof Kwiatkowski

dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej płk Andrzej Magiera

Awans na trzeci stopień generalski, generała broni, otrzymał Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak.Szef Zarządu Szkolenia P-7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Rafał Miernik został awansowany na drugi stopień generalski - generała dywizji.Na pierwszy stopień generalski - generała brygady - mianowanych zostało ośmiu oficerów. W grupie tej znaleźli się m.in. dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej płk Piotr Bieniek; zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia płk Robert Frommholz oraz zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego płk Przemysław Gogoliński.Awans na pierwszy stopień generalski otrzymali również: dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej płk Mariusz Czeczko;; dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Łysek;oraz szef Zarządu Organizacji i Zasobów Osobowych P-1 SGWP płk Bogdan Sowa.