Kierowca osobówki z impetem wjechał na chodnik w centrum Bydgoszczy. Potrącił kobietę [zdjęcia]

Do wypadku doszło w rejonie skrzyżowania ulic Focha i Królowej Jadwigi.

- Policjanci wstępnie ustalili, że 47-letni kierujący, jadąc ulicą Królowej Jadwigi, skręcił w ulicę Focha w kierunku centrum i z nieznanej przyczyny wjechał na pas zieleni, a następnie na chodnik - mówi młodszy aspirant Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.



Potrącił kobietę, która wcześniej zsiadła z roweru i czekała na zielone światło na przejściu dla pieszych. Rower znalazł się pod kołami auta. Kierowca uderzył jeszcze w znak drogowy.



Kobieta trafiła do szpitala. Kierowca był trzeźwy.