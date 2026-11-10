Świętujemy wolność! Co robić 11 listopada 2026 roku w Kujawsko-Pomorskiem? [przewodnik]

Święto Niepodległości to idealna okazja, by wspólnie cieszyć się z suwerenności i odkrywać historię Polski poprzez kulturę. Z tej okazji przygotowano wiele ciekawych propozycji – od koncertów i wystaw po spotkania pełne muzyki, sztuki i patriotycznych akcentów. Przygotowaliśmy przewodnik po ciekawych wydarzeniach.

11 listopada 2026. Przewodnik po wydarzeniach w Kujawsko-Pomorskiem





Uroczystości patriotyczne, wojskowe ceremonie, biegi, pikniki historyczne, koncerty i rodzinne festyny – tak miasta województwa kujawsko-pomorskiego będą obchodzić Narodowe Święto Niepodległości. W środę, 11 listopada 2026 roku, mieszkańcy będą mogli wziąć udział w wydarzeniach upamiętniających 108. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Sprawdzamy, co będzie się działo w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Włocławku, Inowrocławiu, Chełmnie i Sępólnie Krajeńskim . Zapraszamy też na Festiwal Gęsiny w Przysieku .





Bydgoszcz – uroczystości patriotyczne, sport i wydarzenia kulturalne





Bydgoskie obchody obejmą oficjalne uroczystości, wydarzenia sportowe, atrakcje dla dzieci oraz propozycje muzealne i koncertowe.





Program uroczystości patriotycznych:





9:00 – składanie kwiatów pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi Leona Barciszewskiego, Alojzego Stryszka, doktora Jana Biziela, generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, Ignacego Rochona oraz Jana Teskę.

11:00 – msza święta w intencji Ojczyzny w katedrze bydgoskiej.

12:15 – uroczystość patriotyczna z ceremoniałem wojskowym na Starym Rynku.

13:30 – parada pododdziału konnego „Kawaleria dla Niepodległej” na Starym Rynku.

14:00–16:30 – obywatelskie świętowanie na Starym Rynku.



W programie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z Młodzieżową Orkiestrą Dętą Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy, warsztaty kotylionów, zajęcia dla dzieci, rekonstrukcje historyczne, animacje, bicie monet, konkurs na stylizację z okresu II RP oraz pamiątkowe fotografie wykonywane przez lajkarza.



Wydarzenia sportowe:





8:00–17:30 – XX Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległościowy. Start na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy, a meta na Starym Rynku. Trasa prowadzi przez gminy Metropolii Bydgoszcz.

10:00 – Bydgoski Bieg Niepodległości na dystansie 5 km. Start i meta na stadionie Zawiszy.

10:00 – XXXI Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.





Muzea i kultura:





Muzeum Wojsk Lądowych – bezpłatne zwiedzanie wystaw i konkursy z nagrodami. Atrakcje zaplanowano również w oddziale muzeum na Osowej Górze.





Młyny Rothera – w godzinach 11:00–20:00 wydarzenie „O czym śpiewa Bydgoszcz? Muzyka, pamięć i świętowanie”, łączące obchody niepodległościowe z piątymi urodzinami instytucji.





Toruń – uroczystości, piknik historyczny i koncert





Toruń przygotował program łączący oficjalne uroczystości państwowe, ceremoniał wojskowy, wydarzenia historyczne i atrakcje rodzinne. Do wspólnego świętowania zapraszają wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel, marszałek województwa Piotr Całbecki, prezydent Torunia Paweł Gulewski oraz dowódca Garnizonu Toruń płk Bogumił Będkowski.





Uroczystości patriotyczne:





9:30 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

9:50 – oddanie hołdu poległym na Cmentarzu Komunalnym nr 1, przy obelisku Ku Czci Poległych w latach 1918–1921.

10:15 – złożenie kwiatów pod pomnikiem generała Józefa Hallera.

10:30 – msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele Garnizonowym na placu św. Katarzyny.

11:30 – przemarsz ulicami toruńskiego Starego Miasta.

11:50 – główna uroczystość patriotyczna na Rynku Staromiejskim.



W programie wspólne odśpiewanie hymnu państwowego w ramach akcji „Niepodległa do hymnu!”.



Piknik historyczny na Rynku Nowomiejskim





W godzinach 11:00–16:00 odbędzie się piknik historyczny.



W programie:

pokazy grup rekonstrukcyjnych;

prezentacje historycznych pojazdów i umundurowania;

ekspozycja pojazdów służb mundurowych;

niepodległościowa gra terenowa przygotowana przez Związek Harcerstwa Polskiego;

biało-czerwona fotobudka;

przemarsz Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

wystawa „Polskie Symbole Narodowe”, przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Delegaturę w Bydgoszczy.

Dodatkowo:





13:30 – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

15:00 – koncert Łukasza Drapały z trio akustycznym.



Atrakcje dla dzieci:









Wielkie święto gęsiny w Przysieku. Znani kucharze, degustacje i ponad 100 wystawców!



10 i 11 listopada Przysiek koło Torunia zaprasza na Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny 2026. To dwa dni pełne kulinarnych inspiracji, regionalnych przysmaków i atrakcji dla całych rodzin. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Gwiazdami tegorocznej edycji będą znani kucharze i eksperci kulinarni: K urt Scheller, Marcin Budynek, Sébastien Miraux i Katarzyna Bosacka . W Gęsiej Karczmie zaprezentują autorskie potrawy, a spotkaniom towarzyszyć będą degustacje.

Program pokazów:

10 listopada: godz. 11:00 i 12:30 – Sébastien Miraux; godz. 14:00 i 15:30 – Kurt Scheller. 11 listopada: godz. 11:00 i 12:30 – Marcin Budynek; godz. 14:00 i 15:30 – Katarzyna Bosacka.

Na gości czeka również największy w Polsce kiermasz gęsinowy z ofertą ponad 100 wystawców. Będzie można kupić świeżą gęsinę, gotowe potrawy, regionalne produkty, ekologiczne przysmaki i rękodzieło. Organizatorzy przygotowali także konkursy z nagrodami, zabawy dla dzieci i muzykę na żywo.

Jak dojechać na festiwal? Rozkład jazdy bezpłatnych autobusów z Bydgoszczy i Torunia

Nie trzeba martwić się o transport – organizatorzy zapewniają bezpłatne autobusy:

Z Bydgoszczy: odjazdy z Ronda Jagiellonów o godz. 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 i 17:00. Autobusy zatrzymują się również przy Fordońskiej Wiadukt. Powroty z Przysieka: godz. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00 i 20:00.

Z Torunia: autobusy odjeżdżają z placu św. Katarzyny przy CKU co pół godziny, od 9:30 do 18:00. Powroty z Przysieka zaplanowano od 11:30 do 18:30. Festiwal odbywa się na placu przy dawnym Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku (ul. Parkowa 1), w godzinach 10:00–20:00.

Szczegóły i informacje: www.czasnagesine.pl 10:00–11:30 – warsztaty plastyczne o tematyce patriotycznej w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka przy Rynku Nowomiejskim 17.





Grudziądz – bieg, uroczystości wojskowe, festyn i koncert





Grudziądz zaprasza na obchody 108. rocznicy odzyskania niepodległości. W programie znalazły się wydarzenia sportowe, patriotyczne, historyczne i kulturalne.





Do udziału zapraszają prezydent Grudziądza Maciej Glamowski, przewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza Szymon Gurbin oraz dowódca Garnizonu Grudziądz płk Krzysztof Sitek. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.





Program obchodów:





8:30 – Bieg Niepodległości. Start na Rynku, trasa przez Cytadelę i powrót do centrum miasta. Dystans wynosi około 7 km.

9:40 – złożenie kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Niepodległości.

10:00 – msza święta w intencji Ojczyzny w Bazylice Kolegiackiej pw. św. Mikołaja Biskupa. Nabożeństwu towarzyszyć będą wojskowa asysta honorowa i występ Chóru Męskiego ECHO.

11:00 – program artystyczny uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu na Rynku.

11:15 – główna uroczystość patriotyczna z ceremoniałem wojskowym pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego. W programie składanie wiązanek kwiatów i zniczy.

Wydarzenia historyczne i warsztaty:

12:00 – spacer historyczny z przewodnikiem „Zanim biało-czerwona zawisła nad Grudziądzem”. Zbiórka przy ul. Ratuszowej 1, obok Ratusza.

12:30 – warsztaty patriotyczne „Noś dumnie” w Muzeum Handlu Wiślanego przy ul. Spichrzowej 33–35. Uczestnicy będą mogli własnoręcznie pomalować bawełniane torby z motywami narodowymi.





Rodzinny festyn:





10:00–16:00 – festyn rodzinny na Forcie Wielka Księża Góra przy ul. Droga Graniczna.



Koncert na zakończenie obchodów:





17:00 – koncert „Polska – moja miłość. W świecie piosenek Mieczysława Fogga” w Centrum Kultury Teatr przy ul. Teatralnej 1.

Wystąpią Chór Tibi Mariae pod dyrekcją Małgorzaty Gołuńskiej, Marcin Pomykała – śpiew, Rafał Tworek – fortepian, Antoni Olszewski – kontrabas oraz Antonina Pomykała – skrzypce.





Włocławek – przemarsz ze 100-metrową flagą





Jednym z głównych wydarzeń włocławskich obchodów będzie przemarsz uczestników ze 100-metrową biało-czerwoną flagą. W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele władz miasta, parlamentarzyści, poczty sztandarowe, służby mundurowe, organizacje, harcerze i mieszkańcy.





Program obchodów:





10:20 – zbiórka uczestników na ul. Zduńskiej.

10:25 – przemarsz w kierunku Pomnika Żołnierza Polskiego na placu Wolności. Pochód poprowadzi orkiestra Zespołu Szkół Samochodowych.

10:30 – główne uroczystości pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego. Zaplanowano wystąpienie prezydenta Włocławka Krzysztofa Kukuckiego oraz koncert Chóru CANTO.

Około 11:10 – przemarsz ze 100-metrową flagą państwową ulicą Brzeską i przez plac Kopernika na plac przed Bazyliką Katedralną.

12:00 – msza święta w intencji Ojczyzny w Bazylice Katedralnej we Włocławku.

Organizatorzy zachęcają mieszkańców do udziału w przemarszu i wspólnego uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości.





Inowrocław – msza, bieg i festyn z gęsiną





Inowrocław połączy oficjalne uroczystości patriotyczne z wydarzeniami sportowymi i rodzinnym festynem nawiązującym do kujawskich tradycji kulinarnych.





Program obchodów:





10:00 – msza święta w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie.

Po mszy – uroczystość patriotyczna przy pomniku Powstańców Wielkopolskich.

13:00 – X Bieg Niepodległości. Start sprzed hali Qemetica Arena. Uczestnicy pokonają dystans 5 km.

14:00–17:00 – rodzinny festyn „Z gęsiną w tle” przed halą widowiskowo-sportową Qemetica Arena przy al. Niepodległości 4.





Podczas festynu gęsina, związana z kujawskim dziedzictwem kulinarnym, będzie głównym motywem spotkania. W programie przewidziano regionalne smaki, występy artystyczne, pokazy kulinarne i atrakcje dla dzieci. Wystąpią m.in. Towarzystwo Śpiewu Halka Inowrocław, zespół White Sky i Teatr Tańca Melonik.





Chełmno – uroczystości wojskowe, parada motocykli i kino





Chełmno przygotowało program obejmujący mszę świętą, uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza, apel pamięci, salwę honorową, paradę motocykli oraz wydarzenia kulturalne. Do wspólnego świętowania zaprasza burmistrz miasta Mariusz Kędzierski.





Program uroczystości patriotycznych:





10:30 – msza święta w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, czyli kościele garnizonowym.

11:40 – składanie kwiatów przy Pomniku Niepodległości przy drodze krajowej nr 91.

11:45 – wystawienie posterunku i kompanii honorowej przez 3. Pułk Saperów w Chełmnie przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

11:50 – wprowadzenie kompanii honorowej na miejsce uroczystości.

12:00 – główna uroczystość przy Grobie Nieznanego Żołnierza.



W programie znajdą się meldunek, odegranie hymnu państwowego, wystąpienia okolicznościowe, przemówienia starosty chełmińskiego Zdzisława Gamańskiego, burmistrza Chełmna Mariusza Kędzierskiego oraz burmistrza partnerskiego miasta Hann. Münden Tobiasa Dannenberga.





Zaplanowano również apel pamięci, salwę honorową, składanie kwiatów, przekazanie darów do zbiorów Muzeum Ziemi Chełmińskiej i defiladę kompanii honorowej. Po uroczystości wystąpi Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury.





Parada motocykli:





12:40 – Trzecie Chełmińskie Zakończenie Sezonu Motocyklowego – Parada na Święto Niepodległości na płycie Rynku.



Wydarzenia w Kinoteatrze RONDO przy ul. Dworcowej 23a:





13:00–15:00 – warsztaty dla dzieci i młodzieży „Mój kawałek Polski”.

14:30 – animacja „Chłopiec na krańcach świata”.

16:30 – film biograficzno-dokumentalny „Znaki Pana Śliwki”.

18:00 – melodramat „Przez Ścianę”.

Organizatorami wydarzeń są Urząd Miasta Chełmna, Chełmiński Dom Kultury, Muzeum Ziemi Chełmińskiej oraz 3. Pułk Saperów im. gen. Karola Sierakowskiego w Chełmnie.





Sępólno Krajeńskie – przemarsz, msza i patriotyczna akademia





Sępólno Krajeńskie zaprasza mieszkańców na uroczystości patriotyczne, mszę świętą i akademię z okazji 108. rocznicy odzyskania niepodległości.





Program obchodów:





8:45 – przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji sprzed Centrum Kultury i Sztuki pod Pomnik Wdzięczności ku Czci Chrystusa Króla. Na miejscu odbędzie się złożenie kwiatów i wygłoszone zostaną okolicznościowe przemówienia.

10:00 – msza święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła.

12:00 – uroczystości w Centrum Kultury i Sztuki, w ramach wydarzenia „Wolność zapisana w tradycji”, połączone ze wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”.

Program artystyczny będzie nawiązywał do polskiej historii, tradycji i kultury. Wydarzenie ma przypominać o znaczeniu pieśni patriotycznych, tradycyjnych wzorów i symboli narodowych.





Jak podkreśla Michał Pick z Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, będzie to okazja do połączenia edukacji historycznej ze sztuką i pielęgnowaniem patriotycznych tradycji.