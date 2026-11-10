Rozpoznajecie tego mężczyznę? Od tygodni szukają go policjanci z Janikowa

Funkcjonariusze szukają tego, kto celowo uszkodził maszynę budowlaną. Trop prowadzi do mężczyzny, uchwyconego przez kamerę monitoringu.
Poszukiwany mężczyzna jest podejrzewany o uszkodzenie przedniej szyby w koparko-ładowarce. Do aktu wandalizmu doszło 17 października na ulicy Przemysłowej w Janikowie.
- Z ustaleń wynika, że sprawca rzucił szklaną butelką w szybę maszyny, co spowodowało jej pęknięcie i straty na ponad 11 tys. zł. Wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z tym zdarzeniem zarejestrowały kamery monitoringu na pobliskiej stacji, gdzie robił zakupy - informują policjanci.
- Osoby, które rozpoznają mężczyznę proszone są o kontakt pod numerem telefonu 47 7523102 (104) lub całodobowo z dyżurnym 47 7528 210.
- Dzwoniąc należy podać numer sprawy L.dz. KJ-1607/26.