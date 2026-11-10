Lekarz pod wpływem alkoholu na dyżurze w szpitalu we Włocławku/fot. Pixabay
REGION

Miała badać budowlańców i oceniać, czy są zdolni do pracy. Badań nie było, orzeczenia tak

Lekarz pod wpływem alkoholu na dyżurze w szpitalu we Włocławku/fot. Pixabay

Śledczy są przekonani, że lekarka za pieniądze wypisywała orzeczenia o zdolności do pracy dla budowlańców zatrudnianych w firmie w Kcyni, choć nie badała ich. I tak 25 razy. Kobieta do niczego się nie przyznaje.

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Prokurator rozpracowuje tę sprawę od maja 2026 r.

- Przestępczy proceder polegał na rzekomym przeprowadzaniu badania lekarskiego u pracowników przedsiębiorstwa przez kobietę oraz stwierdzaniu braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nich pracy na określonym stanowisku, podczas gdy w rzeczywistości osoby te wcale nie zgłaszały się na wizytę. W zamian miała ona otrzymywać korzyści majątkowe - relacjonuje Monika Blok-Amenda z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Pracownicy firmy budowalnej byli dopuszczani do pracy bez przeprowadzonych badań wstępnych, a pracodawca w sposób nielegalny uzyskiwał od lekarza sfałszowane orzeczenia lekarskie - wynika z ustaleń prokuratury.

  • Małgorzata I. usłyszała aż 25 zarzutów.
  • Podczas przesłuchania podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów.
  • Odmówiła składania wyjaśnień.
  • Grozi jej od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
Małgorzata I. ma policyjny dozór, zakaz kontaktowania się z uczestnikami postępowania oraz została zawieszona w wykonywaniu zawodu lekarza w zakresie medycyny pracy.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.





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