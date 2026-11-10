Adriana Andrzejewska-Kuras nominowana do Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego!

Reportażystka Polskiego Radia PiK powalczy o prestiżową nagrodę w kategorii audio. Adriana Andrzejewska-Kuras została nominowana za reportaż „Tyle i aż tyle”.

Adriana Andrzejewska-Kuras otrzymała nominację za reportaż „Tyle i aż tyle” wyemitowany w Polskim Radiu PiK. Materiał dokumentuje działania matki podjęte po śmierci syna chorującego na rzadkie schorzenie genetyczne – chorobę Krabbego.



Celem jej zaangażowania jest zmiana procedur medycznych i zniesienie ograniczeń dotyczących obecności opiekunów przy dzieciach na oddziałach intensywnej terapii. Przedstawiona w audycji historia stała się bezpośrednim impulsem do interwencji państwowych organów nadzorczych oraz podjęcia działań o charakterze legislacyjnym. Sprawą systemowych uwarunkowań i praw pacjenta w placówkach szpitalnych zajęły się Ministerstwo Zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjenta.



Reportażu Adriany Andrzejewskiej-Kuras pt. „Tyle i aż tyle”, który był już wielokrotnie nagradzany i doceniany, można posłuchać tutaj.



Pozostali nominowani do 8. Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego w kategorii audio



Anna Sobolewska w serialu podcastowym Radia TOK FM „Nieświęty” prowadzi dziennikarskie śledztwo wokół największej od trzech dekad sprawy prania brudnych pieniędzy w Polsce. Chodzi o wyprowadzenie z kraju ponad 8,5 mld zł w gotówce.



Dorota Salus i Agnieszka Szwajgier za reportaż „Miłość w czasach AI” wyemitowany w Radiu 357.



Martyna Wojtkowska za audioserial „Sala 600. Świadkowie Norymbergi, 1: Tadeusz Cyprian (odcinek pilotażowy)” wyemitowany w radiowej Dwójce.



Tatiana Slowi za reportaż „Chcę ci powiedzieć. Bardzo” (Radio Gdańsk). Materiał przedstawia sytuację osób dotkniętych afazją, czyli neurologicznymi zaburzeniami mowy.



Zwycięzcy we wszystkich czterech kategoriach (audio, tekst, wideo, fotografia) zostaną ogłoszeni 30 listopada podczas gali w Teatrze Polskim w Warszawie.



