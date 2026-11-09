Marsz Ciszy w Krakowie/fot. PAP/Łukasz Gągulski
KRAJ I ŚWIAT

Znicze i kwiaty na Marszu Ciszy w Krakowie z udziałem prezydenta i premiera [zdjęcia]

Marsz Ciszy w Krakowie/fot. PAP/Łukasz Gągulski

Uczestnicy Marszu Ciszy zebrali się na Rynku Głównym. O godz. 20.00 ciszę przerwały kościelne dzwony, a następnie Hejnał Mariacki – jeden z najważniejszych symboli miasta.

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Prezydent Krakowa Łukasz Gibała oraz Karol Nawrocki i Donald Tusk złożyli znicze w trzech miejscach, w których zginęły ofiary ataku – na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej, gdzie zaczął się marsz, przy Bazylice Mariackiej i Wieży Ratuszowej, gdzie zakończył się marsz.

Uczestnicy marszu nieśli ze sobą znicze oraz kwiaty. Tłum rozciągnął się wokół Rynku Głównego. Szedł w ciszy. W powietrzu było widać biało-czerwone flagi przepasane kirem.

Na zakończenie marszu przy Wieży Ratuszowej trębacz odegrał melodię „The Sound of Silence”.

– Szliśmy całą tę drogę w milczeniu. Modlitwa nie powinna być przegadana. Zapraszam do najprostszej modlitwy, którą wszyscy znamy – powiedział metropolita małopolski kard. Grzegorz Ryś i odmówił z tłumem modlitwy „Ojcze nasz” oraz „Wieczny odpoczynek”.

Tłumowi zebranemu na Rynku Głównym za udział w marszu podziękował Łukasz Gibała. Prezydent Krakowa był inicjatorem marszu.

Kraków przemówił ciszą. Ciszą, w której wybrzmiały pamięć, ból i solidarność” - napisał wieczorem na platformie X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. We wpisie podkreślił, że dziękuje prezydentowi, premierowi i wszystkim uczestnikom Marszu Ciszy „za ten gest jedności”.

Cześć pamięci Ofiar, szacunek dla policjantów i bohaterów, którzy ratowali ludzkie życie. Wierzę, że to, co nas łączy, jest silniejsze od tego, co nas dzieli” – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

„Dzisiejszej nocy najgłośniejszym dźwiękiem w Krakowie był dźwięk ciszy” – napisał z kolei później premier Donald Tusk, publikując również krótkie nagranie z wydarzenia.


  • W sobotę 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i napastnik, który został postrzelony i zatrzymany przez mundurowych. W poniedziałek rano zmarł w szpitalu. W Ostrowcu Świętokrzyskim, w rodzinnym mieszkaniu 24-latka, znaleziono ciała jego rodziców i siostry.
  • Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.
  • W Krakowie do 11 listopada włącznie trwa żałoba. W godz. 9.00-19.00 można wpisywać się do księgi kondolencyjnej, która została wystawiona w holu Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych.
  • Żałoba narodowa wprowadzona przez prezydenta rozpoczęła się w niedzielę i trwała również w poniedziałek.

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Marsz Ciszy w Krakowie/fot. PAP/Łukasz Gągulski Marsz Ciszy w Krakowie/fot. PAP/Łukasz Gągulski Marsz Ciszy w Krakowie/fot. PAP/Łukasz Gągulski Marsz Ciszy w Krakowie/fot. PAP/Łukasz Gągulski Marsz Ciszy w Krakowie/fot. PAP/Łukasz Gągulski Marsz Ciszy w Krakowie/fot. PAP/Łukasz Gągulski Marsz Ciszy w Krakowie/fot. PAP/Łukasz Gągulski Marsz Ciszy w Krakowie/fot. PAP/Łukasz Gągulski
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