Prezydent zdecydował o nadaniu policjantom z Krakowa - starszym posterunkowym Jakubowi Kulikowi i Arturowi Morańskiemu - Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski/fot. PAP/Łukasz Gągulski/Wikipedia - Wulfstan
KRAJ I ŚWIAT

Szef BBN: - Obaj ranni funkcjonariusze Policji odebrali z rąk prezydenta ordery

Prezydent zdecydował o nadaniu policjantom z Krakowa - starszym posterunkowym Jakubowi Kulikowi i Arturowi Morańskiemu - Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski/fot. PAP/Łukasz Gągulski/Wikipedia - Wulfstan

Wcześniej szef BBN Bartosz Grodecki przekazał, że prezydent zdecydował o nadaniu policjantom z Krakowa - starszym posterunkowym Jakubowi Kulikowi i Arturowi Morańskiemu - Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski. To policjanci, którzy z narażeniem życia zatrzymali w sobotę zamachowca w Krakowie.

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Policjanci zostali uhonorowani za wybitne zasługi na rzecz zapewniania porządku i bezpieczeństwa oraz wyjątkową ofiarność i odwagę.

Są kolejne odznaczenia. Towarzystwo Jana Karskiego przyznało w poniedziałek Medal 75-lecia Misji Jana Karskiego st. post. Jakubowi Kulikowi i st. post. Arturowi Morańskiemu za - jak napisano w przesłanym komunikacie - „ich bezprzykładne oddanie policyjnej służbie publicznej w ratowaniu życia i zdrowia z narażeniem ich własnego w pościgu i ujęciu sprawcy bestialskiego aktu terrorystycznego na Rynku Głównym w Krakowie”.

Przypomniano, że Jan Karski wywodził się z rodziny policyjnej, w której służbę pełnili trzej jego bracia: Marian, komendant stołeczny policji, Józef i Edmund, funkcjonariusze policji kryminalnej. Siostra Karskiego Laura Białobrzeska była szyfrantką Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.


  • W sobotę 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca ataku, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem. W Ostrowcu Świętokrzyskim, w mieszkaniu rodziny napastnika, policjanci znaleźli ciała jego rodziców i siostry.

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