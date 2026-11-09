Szef BBN: - Obaj ranni funkcjonariusze Policji odebrali z rąk prezydenta ordery

Wcześniej szef BBN Bartosz Grodecki przekazał, że prezydent zdecydował o nadaniu policjantom z Krakowa - starszym posterunkowym Jakubowi Kulikowi i Arturowi Morańskiemu - Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski. To policjanci, którzy z narażeniem życia zatrzymali w sobotę zamachowca w Krakowie.

Policjanci zostali uhonorowani za wybitne zasługi na rzecz zapewniania porządku i bezpieczeństwa oraz wyjątkową ofiarność i odwagę.





Są kolejne odznaczenia. Towarzystwo Jana Karskiego przyznało w poniedziałek Medal 75-lecia Misji Jana Karskiego st. post. Jakubowi Kulikowi i st. post. Arturowi Morańskiemu za - jak napisano w przesłanym komunikacie - „ich bezprzykładne oddanie policyjnej służbie publicznej w ratowaniu życia i zdrowia z narażeniem ich własnego w pościgu i ujęciu sprawcy bestialskiego aktu terrorystycznego na Rynku Głównym w Krakowie”.





Przypomniano, że Jan Karski wywodził się z rodziny policyjnej , w której służbę pełnili trzej jego bracia: Marian, komendant stołeczny policji, Józef i Edmund, funkcjonariusze policji kryminalnej. Siostra Karskiego Laura Białobrzeska była szyfrantką Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.



