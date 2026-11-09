Szef BBN: - Obaj ranni funkcjonariusze Policji odebrali z rąk prezydenta ordery

Wcześniej szef BBN Bartosz Grodecki przekazał, że prezydent zdecydował o nadaniu policjantom z Krakowa - starszym posterunkowym Jakubowi Kulikowi i Arturowi Morańskiemu - Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski. To policjanci, którzy z narażeniem życia zatrzymali w sobotę zamachowca w Krakowie.
Policjanci zostali uhonorowani za wybitne zasługi na rzecz zapewniania porządku i bezpieczeństwa oraz wyjątkową ofiarność i odwagę.
- W sobotę 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca ataku, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem. W Ostrowcu Świętokrzyskim, w mieszkaniu rodziny napastnika, policjanci znaleźli ciała jego rodziców i siostry.