Drony nad gęsiną. Dodatkowe środki bezpieczeństwa na festiwalu w Przysieku

W związku z rozpoczynającym się 10 listopada Festiwalem Gęsinowym w Przysieku, decyzją marszałka Piotra Całbeckiego, poza standardowymi środkami bezpieczeństwa, wprowadzono dodatkowe prewencyjne oraz podwyższone działania ochronne. To pokłosie zamachu w Krakowie.

Zdecydowano o zwiększeniu liczebności patroli pracowników ochrony na terenie festiwalu, zarówno w mundurach jaki i „po cywilu”



Policja będzie kierowała ruchem, zarówno przyjeżdżających jak i wyjeżdżających samochodów, co zwiększy płynności ruchu oraz bezpieczeństwo, przy wzmożonym natężeniu pojazdów.



Wprowadzony zostanie monitoring dronowy Festiwalu Gęsiny. Jak podkreśla Urząd Marszałkowski, wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych pozwoli na dodatkowe, szybkie i skuteczne patrolowanie terenu festiwalu.

Monitoring będą prowadzić przeszkoleni ratownicy WOPR Toruń oraz dodatkowo grupa przedszkolnych wcześniej w obsłudze dronów urzędników Urzędu Marszałkowskiego.