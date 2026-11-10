Do nowego rozkładu jazdy pociągów regionalnych, który wchodzi w życie nocą 13 grudnia, wracają połączenia z Brodnicy do Rypina oraz z Laskowic Pomorskich do Wierzchucina. Za trzy miesiące dołączą też przejazdy do Kcyni./fot. Marcin Doliński/archiwum
Toruń

Pociągi wracają na trasy po 25 latach. Znamy nowy rozkład w Kujawsko-Pomorskiem

Do nowego rozkładu jazdy pociągów regionalnych, który wchodzi w życie nocą 13 grudnia, wracają połączenia z Brodnicy do Rypina oraz z Laskowic Pomorskich do Wierzchucina. Za trzy miesiące dołączą też przejazdy do Kcyni./fot. Marcin Doliński/archiwum

Do nowego rozkładu jazdy pociągów regionalnych, który wchodzi w życie nocą 13 grudnia, wracają połączenia z Brodnicy do Rypina oraz z Laskowic Pomorskich do Wierzchucina. Za trzy miesiące dołączą też przejazdy do Kcyni.

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Pociągi te będą kursować na gruntownie zmodernizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe trasach.
Organizujący połączenia kolejowe w regionie samorząd województwa uruchomi w 2027 roku także nowe dalekobieżne kursy do kurortu w Ciechocinku. Zaprosi również pasażerów do wyprodukowanych przez bydgoską Pesę nowoczesnych pociągów elektrycznych. Regionalne składy w nowym roku przejadą blisko pół miliona kilometrów więcej.

Każdego dnia na kujawsko-pomorskie tory wyjeżdża 400 regionalnych pociągów pasażerskich. To bardzo duże zadanie logistyczne, z którego nasi operatorzy – Arriva i Polregio wywiązują się wzorowo. Co roku sieć naszych połączeń kolejowych się zagęszcza. W tym rozkładzie jazdy przywracamy kolejne trzy. Mam nadzieję, że będą cieszyć się takim samym powodzeniami jak uruchomione rok temu połączenia z Aleksandrowa Kujawskiego do Ciechocinka, z którego skorzystało 200 tysięcy podróżnych – podkreślił marszałek Piotr Całbecki.

W nowym rozkładzie jazdy są trzy nowości.

Na trasę Brodnica – Rypin pociągi regionalne wrócą po 25 latach przerwy. Od 13 grudnia między tymi miastami będzie codziennie kursować dwadzieścia pociągów. Uruchomione zostaną również połączenia z Wierzchucina do Laskowic Pomorskich. Na tej trasie będzie jeździć dwanaście pociągów. Te linie obsłuży spółka Arriva RP.

Przez pierwszy miesiąc (od 13 grudnia 2026 roku do 17 stycznia 2027 roku) na obu odcinkach cena biletu wyniesie złotówkę.

Wiosną, z uwagi na przedłużające się prace nad remontem infrastruktury kolejowej, po 22 latach przerwy do rozkładu jazdy wrócą pociągi do Kcyni. Połączenie, na zlecenie samorządu województwa, obsłużą Koleje Wielkopolskie.

  • Na trasie Kcynia do Wągrowiec kursować będzie dwadzieścia pociągów dziennie, a dwanaście na odcinku Kcynia – Nakło. Na dopłaty do pociągów między Nakłem, Kcynią i granicą z województwem wielkopolskim, samorząd województwa przeznaczy 5 mln złotych.

Więcej w relacji Michała Zaręby:

Relacja Michała Zaręby
Gdzie: Toruń
TAGI: pociągirozkład jazdykujawsko-pomorskie
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