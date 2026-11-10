Różne oblicza patriotyzmu w muzyce. Niepodległościowy koncert Energy Chamber Orchestra

Od pierwszego koncertu zachwycają. Energy Chamber Orchestra to smyczkowy zespół działający przy Akademii Muzycznej, który prowadzi Bydgoszczanin mieszkający i odnoszący sukcesy poza granicami kraju - skrzypek, Paweł Zalejski. Czas na koncert!

Energy Chamber Orchestra to zespół niezwykły. Z estrady bije świeżość, radość grania no i tytułowa energia. Żeby móc być członkiem tej muzycznej społeczności, trzeba wziąć udział w castingu.



- Z takiej inicjatywy początkowej powstało coś, co mnie bardzo cieszy - mówi szef orkiestry Paweł Zalejski.

- Chodzi tutaj o Energy Chamber Orchestra, o orkiestrę akademicką, która powstała dwa lata temu, i tak, jest to powód, żeby częściej bywać w domu, w Bydgoszczy. Mamy dla państwa specjalny koncert. 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości i to święto chcieliśmy z państwem obchodzić, z muzyką oczywiście, z muzyką polską. Będziemy grali wyłącznie muzykę polską. Chcieliśmy jakoś wyrazić to, czym dla nas jest Święto Niepodległości Polski. Jest wiele twarzy patriotyzmu i wierzymy, że muzyka i kultura są bardzo dobrym medium po to, żeby ten patriotyzm pokazać na przestrzeni wieków, co będziemy właśnie robili na tym koncercie, od, na przykład renesansu polskiego, muzyki Wacława z Szamotuł, poprzez nasz romantyzm, Młodą Polskę, poprzez naszych wielkich idoli: Chopina, Wieniawskiego, Moniuszkę.



Więcej w relacji Magdy Jasińskiej: