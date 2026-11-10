Energy Chamber Orchestra to smyczkowy zespół działający przy Akademii Muzycznej/fot. Adam Kujawski/AMFN
Bydgoszcz

Różne oblicza patriotyzmu w muzyce. Niepodległościowy koncert Energy Chamber Orchestra

Energy Chamber Orchestra to smyczkowy zespół działający przy Akademii Muzycznej/fot. Adam Kujawski/AMFN

Od pierwszego koncertu zachwycają. Energy Chamber Orchestra to smyczkowy zespół działający przy Akademii Muzycznej, który prowadzi Bydgoszczanin mieszkający i odnoszący sukcesy poza granicami kraju - skrzypek, Paweł Zalejski. Czas na koncert!

Miało być radośnie, było refleksyjnie. Koncert Ziemi Bydgoskiej dla ofiar tragedii w Krakowie [ zdjęcia, wideo]
Miało być radośnie, było refleksyjnie. Koncert Ziemi Bydgoskiej dla ofiar tragedii w Krakowie [ zdjęcia, wideo]
Scena na wodzie i sala organowa, jakiej nie ma nigdzie indziej w Polsce [W dobrą stronę]
Nagrody Marszałka dla ludzi kultury rozdane. Trzynaście wyróżnień w regionie
Allan Starski z bydgoską nagrodą Old Film Festival. „Praca scenografów wzbogaca film" [rozmowa/zdjęcia]

Energy Chamber Orchestra to zespół niezwykły. Z estrady bije świeżość, radość grania no i tytułowa energia. Żeby móc być członkiem tej muzycznej społeczności, trzeba wziąć udział w castingu.

- Z takiej inicjatywy początkowej powstało coś, co mnie bardzo cieszy - mówi szef orkiestry Paweł Zalejski.
- Chodzi tutaj o Energy Chamber Orchestra, o orkiestrę akademicką, która powstała dwa lata temu, i tak, jest to powód, żeby częściej bywać w domu, w Bydgoszczy. Mamy dla państwa specjalny koncert. 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości i to święto chcieliśmy z państwem obchodzić, z muzyką oczywiście, z muzyką polską. Będziemy grali wyłącznie muzykę polską. Chcieliśmy jakoś wyrazić to, czym dla nas jest Święto Niepodległości Polski. Jest wiele twarzy patriotyzmu i wierzymy, że muzyka i kultura są bardzo dobrym medium po to, żeby ten patriotyzm pokazać na przestrzeni wieków, co będziemy właśnie robili na tym koncercie, od, na przykład renesansu polskiego, muzyki Wacława z Szamotuł, poprzez nasz romantyzm, Młodą Polskę, poprzez naszych wielkich idoli: Chopina, Wieniawskiego, Moniuszkę.

Więcej w relacji Magdy Jasińskiej:

Relacja Magdy Jasińskiej
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: koncertniepodległośćEnergy Chamber Orchestra
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Miało być radośnie, było refleksyjnie. Koncert Ziemi Bydgoskiej dla ofiar tragedii w Krakowie [ zdjęcia, wideo]

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Różne oblicza patriotyzmu w muzyce. Niepodległościowy koncert Energy Chamber Orchestra

Od pierwszego koncertu zachwycają. Energy Chamber Orchestra to smyczkowy zespół działający przy Akademii Muzycznej, który prowadzi Bydgoszczanin mieszkający…

Magda Jasińska KB
2026-11-10, 07:29
Bydgoszcz

Miało być radośnie, było refleksyjnie. Koncert Ziemi Bydgoskiej dla ofiar tragedii w Krakowie [ zdjęcia, wideo]

„Modlitwa” z filmu „Ostatni dzwonek" z 1989 roku i kilkadziesiąt biało-czerwonych flag niesionych przez dzieci - tak Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska…

Magdalena Gill
2026-11-09, 13:20
Toruń

Zatrzymaj się na toruńskim dworcu. Zanurz się w emocjach, relacjach i dźwiękach

Na Dworu Głównym PKP w Toruniu można posłuchać instalacji dźwiękowej. To efekt spektaklu oraz warsztatów realizowanych w ramach projektu „Drogi. Teatr…

Iwona Muszytowska-Rzeszotek DW
2026-11-07, 10:01
Bydgoszcz

„Muzyka w Willi Blumwego” gra. W Ostromecku perkusją stanie się nawet kaktus

Drugi koncert 9. Festiwalu „Muzyka w Willi Blumwego” odbędzie się w sobotę (7 listopada) o godz. 18 w pałacu w Ostromecku.

Magda Jasińska DW
2026-11-07, 08:30
Bydgoszcz

Wojciech Smarzowski gościem specjalnym 6 edycji Old Film Festival w Bydgoszczy

W sobotę (7 listopada) w Teatrze Kameralnym widzowie mogli obejrzeć spektakl Teatru Telewizji z 2001 roku pt. „Kuracja” w reżyserii Wojciecha Smarzowsk…

Bogumiła Wresiło DW
2026-11-06, 22:00
Bydgoszcz

Andrzej Grabowski odebrał statuetkę Poli Negri, nagrodę filmową marszałka województwa

Aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, artysta kabaretowy, scenarzysta i reżyser został wyróżniony przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za całokształt…

Ewa Dąbska-Wieczorkowska DW
2026-11-06, 19:54
Toruń

Światowe kino ponownie w Grodzie Kopernika. Rozpoczyna się festiwal ToruńCamerimage

Ponad 200 projekcji, dziewięć konkursów, spotkania z twórcami, warsztaty, wystawy i wydarzenia specjalne. W sobotę w Toruniu rozpocznie się 34. edycja festiwalu…

Michał Zaręba JW
2026-11-06, 14:40
Kultura

O miłości, odrzuceniu i próbie oswojenia tego, co nieuchwytne. Film „La Perra” w kinach

Zachwyca surowym pięknem, a szum oceanu, wiatr i puste pejzaże wyspy zostają w pamięci na długo. Film „La Perra" od piątku (6 listopada) można oglądać…

MG
2026-11-06, 10:00
Bydgoszcz

Nowa wystawa w Bydgoszczy. Tak odpoczywał i tak pracował Leonard Pietraszak [zdjęcia]

Wystawę „Leonard Pietraszak. Aktor, kolekcjoner, Bydgoszczanin” otwarto w przeddzień 90. rocznicy urodzin artysty w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego…

Ewa Dąbska-Wieczorkowska DW
2026-11-05, 19:30
Toruń

Premiera nowej książki Torunianki Kamili Cudnik. „Wrota piekieł" to powieść historyczna

Czytelnicy znają Kamilę Cudnik od siedmiu lat, głównie jako autorkę powieści obyczajowych i kryminałów. Teraz można też dzięki jej utworom cofnąć…

Iwona Muszytowska-Rzeszotek DW
2026-11-05, 19:00
Bydgoszcz

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska zaprasza na koncert patriotyczny „Wolna Polska"

Na scenie Moderator Areny pojawi się ponad 200 osób - wokaliści, tancerze i kapela Ziemi Bydgoskiej. Z uwagi na trwającą żałobę narodową koncert odbędzie…

Magdalena Gill TB
2026-11-05, 16:30
Toruń

Nagrody Marszałka dla ludzi kultury rozdane. Trzynaście wyróżnień w regionie

W Wojewódzkim Ośrodku Animacji kultury w Toruniu odbyła się we wtorek (3 listopada) ceremonia wręczenia dorocznych nagród marszałka województwa w dziedzinie…

Iwona Muszytowska-Rzeszotek KB
2026-11-03, 21:35
więcej wiadomości
0:00 0:00