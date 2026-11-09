Półtora roku więzienia za pobicie komornika. Wyrok zapadł w bydgoskim sadzie

35-letni Dorian M. został uznany winnym i skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności. Karę ma odbywać w systemie terapeutycznym. Ponadto musi zapłacić pokrzywdzonemu 4 tys. zł. tak zwanej nawiązki. Wyrok nie jest prawomocny.

Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia tego roku (2026) przy ul. Kossaka na bydgoskim Szwederowie.

Komornik przyszedł do oskarżonego, by wyegzekwować dług. Został pobity i obrzucony wulgaryzmami. Sąd uznał, że Dorian M. doskonale wiedział, że atakuje funkcjonariusza publicznego.



Sędzia Jakub Kościerzyński, uzasadniając wyrok, stwierdził, że komornik nie przyszedł do oskarżonego z prywatną wizytą, tylko wykonywał czynności egzekucyjne.



- Był zatem funkcjonariuszem publicznym.



A zeznania pokrzywdzonego i matki oskarżonego wskazują, że Dorian M. zdawał sobie sprawę, że ma do czynienia z komornikiem. Poza tym sam potwierdził to w postępowaniu przygotowawczym.



- To stwierdzenie: „nie będzie brał ode mnie żadnych pieniędzy" dowodzi, że oskarżony wiedział.



Zdaniem sądu późniejsze wyjaśnienia 35-latka, w których twierdzi, że nie wiedział, kogo atakuje, to przyjęta linia obrony.



Sąd nie miał więc wątpliwości, że Dorian M., bijąc i wyzywając komornika, naruszył jego nietykalność cielesną i chciał uniemożliwić mu przeprowadzenie czynności egzekucyjnych.



W opinii sądu wymierzona kara półtora roku więzienia jest karą sprawiedliwą i uwzględniającą cele wychowawcze, a stwierdzone przez biegłych psychiatrów zaburzenia osobowości, zachowania na podłożu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim oraz uzależnienie od alkoholu...



- Uzasadniają to, że karę oskarżony winien odbywać w systemie terapeutycznym - uznał sędzia.