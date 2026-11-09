Sędzia Jakub Kościerzyński, uzasadniając wyrok, stwierdził, że komornik nie przyszedł do oskarżonego z prywatną wizytą, tylko wykonywał czynności egzekucyjne/fot. Tatiana Adonis
Bydgoszcz

Półtora roku więzienia za pobicie komornika. Wyrok zapadł w bydgoskim sadzie

Sędzia Jakub Kościerzyński, uzasadniając wyrok, stwierdził, że komornik nie przyszedł do oskarżonego z prywatną wizytą, tylko wykonywał czynności egzekucyjne/fot. Tatiana Adonis

35-letni Dorian M. został uznany winnym i skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności. Karę ma odbywać w systemie terapeutycznym. Ponadto musi zapłacić pokrzywdzonemu 4 tys. zł. tak zwanej nawiązki. Wyrok nie jest prawomocny.

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Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia tego roku (2026) przy ul. Kossaka na bydgoskim Szwederowie.
Komornik przyszedł do oskarżonego, by wyegzekwować dług. Został pobity i obrzucony wulgaryzmami. Sąd uznał, że Dorian M. doskonale wiedział, że atakuje funkcjonariusza publicznego.

Sędzia Jakub Kościerzyński, uzasadniając wyrok, stwierdził, że komornik nie przyszedł do oskarżonego z prywatną wizytą, tylko wykonywał czynności egzekucyjne.

- Był zatem funkcjonariuszem publicznym.

A zeznania pokrzywdzonego i matki oskarżonego wskazują, że Dorian M. zdawał sobie sprawę, że ma do czynienia z komornikiem. Poza tym sam potwierdził to w postępowaniu przygotowawczym.

- To stwierdzenie: „nie będzie brał ode mnie żadnych pieniędzy" dowodzi, że oskarżony wiedział.

Zdaniem sądu późniejsze wyjaśnienia 35-latka, w których twierdzi, że nie wiedział, kogo atakuje, to przyjęta linia obrony.

Sąd nie miał więc wątpliwości, że Dorian M., bijąc i wyzywając komornika, naruszył jego nietykalność cielesną i chciał uniemożliwić mu przeprowadzenie czynności egzekucyjnych.

W opinii sądu wymierzona kara półtora roku więzienia jest karą sprawiedliwą i uwzględniającą cele wychowawcze, a stwierdzone przez biegłych psychiatrów zaburzenia osobowości, zachowania na podłożu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim oraz uzależnienie od alkoholu...

- Uzasadniają to, że karę oskarżony winien odbywać w systemie terapeutycznym - uznał sędzia.

Relacja Tatiany Adonis
Gdzie: Bydgoszcz
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