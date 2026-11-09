Przejście nie dla wszystkich jest „hamulcem". Kierowcy mają zwalniać, a przyspieszają [wideo]

Policjanci z bydgoskiej drogówki przeprowadzili akcję „STOP brawurowej jeździe w rejonie przejść dla pieszych”. Byli świadkami 275 wykroczeń, w tym dwóch znacznych.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego bydgoskiej Komendy Miejskiej włączyli się w wojewódzką akcję polegającą na reagowaniu na nadmierną prędkość, z jaką przemieszczali się kierowcy w obrębie przejść dla pieszych.



Mundurowi byli obecni na głównych ciągach komunikacyjnych na terenie powiatu bydgoskiego. Do działań funkcjonariusze wykorzystali mierniki prędkości, ale również nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory.



Podczas całodobowej akcji policjanci skontrolowali 309 kierowców. Ujawnili 275 wykroczeń niestosowania się do limitów, w tym dwóch, którzy rażąco przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym.



Policja przekazała przy tej okazji kilka słów kierowcom: „Apelujemy o rozwagę i przestrzeganie ograniczeń prędkości. Zbliżając się do przejść dla pieszych, zwolnijmy i uważnie obserwujmy otoczenie. Nadmierna prędkość wydłuża drogę hamowania i ogranicza czas na reakcję."