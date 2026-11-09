Utrudnienia na trasie Berlin-Gdynia po śmiertelnym wypadku w Wielkopolsce/fot. Pixabay
Bydgoszcz

Śmiertelne wypadki na torach w Wielkopolsce i w Łódzkiem. Opóźnienia także w regionie

Utrudnienia na trasie Berlin-Gdynia po śmiertelnym wypadku w Wielkopolsce/fot. Pixabay

Z powodu śmiertelnego potrącenia człowieka przez pociąg, do którego w poniedziałkowe popołudnie doszło na odcinku pomiędzy wielkopolskim Zbąszyniem a lubuskim Zbąszynkiem, wstrzymano ruch kolejowy na linii łączącej Poznań i Berlin. Kolejny wypadek zdarzył się koło Kutna.

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Marta Pabiańska z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych przekazała, że tuż po godz. 14:00 pociąg PKP Intercity jadący z Warszawy do Frankfurtu nad Odrą potrącił osobę w rejonie, gdzie nie ma przejść i przejazdów przez tory. - Ruch pociągów jest wstrzymany – powiedziała.

- Prosimy o śledzenie komunikatów na Portalu Pasażera i weryfikowanie planów podróży bezpośrednio na stronach przewoźników – dodała.

Regionalne Koleje Wielkopolskie poinformowały, że organizują autobusową komunikację zastępczą.
  • Na Portalu Pasażera są także komunikaty o opóźnieniach dla pasażerów przejeżdżających przez Kujawsko-Pomorskie. Dotyczą m.in. trasy Berlin Gesundbrunnen – Gdynia Główna.
Około godz. 16:00, jak dowiedziało się Polskie Radio PiK - doszło do kolejnego wypadku, tym razem w miejscowości Stara Wieś. Człowiek wtargnął na tory wprost po przejeżdżający skład. Do wypadku doszło w miejscu, gdzie nie ma przejścia. Na miejscu pracują służby, ruch jest wstrzymany, co wiąże się z opóźnieniami na tej trasie.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: wypadekśmiertelnykolejWielkopolskaBerlinutrudnienia
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