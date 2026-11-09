Śmiertelne wypadki na torach w Wielkopolsce i w Łódzkiem. Opóźnienia także w regionie

Z powodu śmiertelnego potrącenia człowieka przez pociąg, do którego w poniedziałkowe popołudnie doszło na odcinku pomiędzy wielkopolskim Zbąszyniem a lubuskim Zbąszynkiem, wstrzymano ruch kolejowy na linii łączącej Poznań i Berlin. Kolejny wypadek zdarzył się koło Kutna.

Marta Pabiańska z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych przekazała, że tuż po godz. 14:00 pociąg PKP Intercity jadący z Warszawy do Frankfurtu nad Odrą potrącił osobę w rejonie, gdzie nie ma przejść i przejazdów przez tory. - Ruch pociągów jest wstrzymany – powiedziała.





- Prosimy o śledzenie komunikatów na Portalu Pasażera i weryfikowanie planów podróży bezpośrednio na stronach przewoźników – dodała.





Regionalne Koleje Wielkopolskie poinformowały, że organizują autobusową komunikację zastępczą.

Na Portalu Pasażera są także komunikaty o opóźnieniach dla pasażerów przejeżdżających przez Kujawsko-Pomorskie. Dotyczą m.in. trasy Berlin Gesundbrunnen – Gdynia Główna.

Około godz. 16:00, jak dowiedziało się Polskie Radio PiK - doszło do kolejnego wypadku, tym razem w miejscowości Stara Wieś. Człowiek wtargnął na tory wprost po przejeżdżający skład. Do wypadku doszło w miejscu, gdzie nie ma przejścia. Na miejscu pracują służby, ruch jest wstrzymany, co wiąże się z opóźnieniami na tej trasie.