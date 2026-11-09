Sąd Okręgowy w Toruniu/fot. Mateuszgdynia/Wikipedia
Toruń

Przedstawiali się jako policjant lub prokurator. Telefoniczni oszuści ukradli prawie 750 tys. złotych

Sąd Okręgowy w Toruniu/fot. Mateuszgdynia/Wikipedia

Proces czterech osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej rozpoczął się przed Sądem Okręgowym w Toruniu. Grupa miała oszukiwać mieszkańców regionu metodami „na prokuratora” i „na policjanta”.

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Według prokuratury proceder trwał w latach 2024-2025. W tym czasie oskarżeni mieli wyłudzić od kilkunastu osób co najmniej 740 tysięcy złotych.

W sprawie pokrzywdzonych jest kilkanaście osób. Nie wszyscy stawili się w sądzie.

– W pierwszej chwili, jak zadzwoniła ta kobieta, żeby oznajmić mi, że syn miał wypadek, że pieniędzy potrzebuje – padła kwota 73 tysiące złotych, to byłam w takim szoku, że człowiek musiał coś zrobić, żeby pomóc. Przekazałam oszczędności z całego życia – mówiła jedna z poszkodowanych.

Klientka radcy prawnej Doroty Dyki straciła 40 tys. złotych.
– Moja klientka nie stawiła się dzisiaj w sądzie z uwagi na stan zdrowia. Ma ponad 80 lat i pomimo upływu już, no prawie dwóch lat od tamtych wydarzeń, ona to nadal bardzo przeżywa i boi się każdego telefonu. Sąd przy wymiarze kary powinien jak najbardziej uwzględnić to, że wykorzystywane są osoby właśnie starsze, nieporadne, które troszczą się o swoich najbliższych.

Prokurator Sylwia Czarnecka precyzuje, że podstawą dokonywania tych oszustw było podszywanie się pod funkcjonariuszy publicznych, pod policjantów, pod prokuratora.
– I przekazywanie bardzo negatywnych informacji rodzinie, w zasadzie głównie dotyczących wypadków komunikacyjnych z udziałem osób najbliższych.

Zdaniem śledczych jedną z głównych ról w grupie odgrywał 60-letni Dżon K.
Na ławie oskarżonych zasiedli również jego 32-letnia córka Sara B., obywatel Gruzji Edgar B. oraz 65-letni Cezary S., który miał przewozić wyłudzone pieniądze na Węgry.
Ostatniego z wymienionych zabrakło na tej rozprawie. Oskarżeni nie przyznali się do winy, odmówili składania wyjaśnień.

  • Więcej w relacji Michała Zaręby poniżej:

Relacja Michała Zaręby
Gdzie: Toruń
TAGI: oszustwona policjantana prokuratoraseniorzypieniądzezłodziejeoszustwoToruń
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