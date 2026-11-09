Kwiaty pozostawione przez mieszkańców w miejscu postrzelenia przez policję i zatrzymania zamachowca przy skrzyżowaniu ul. Dietla i Stradomskiej w Krakowie/fot. PAP/Art Service
KRAJ I ŚWIAT

Urząd Ochrony Danych Osobowych: apel o poszanowanie prywatności poszkodowanych w Krakowie

Kwiaty pozostawione przez mieszkańców w miejscu postrzelenia przez policję i zatrzymania zamachowca przy skrzyżowaniu ul. Dietla i Stradomskiej w Krakowie/fot. PAP/Art Service

Przedstawiciele Urzędu zaznaczyli, że poszanowanie prywatności osób poszkodowanych i ich bliskich pozwala ograniczać ryzyko dodatkowej krzywdy, cierpienia, a także niepotrzebnej ekspozycji medialnej i dezinformacji.

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UODO apeluje o poszanowanie prywatności poszkodowanych i ich bliskich po ataku w Krakowie
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) przypomniał o konieczności anonimizowania wizerunków ofiar, świadków oraz osób postronnych, w szczególności dzieci.

Anonimizowanie wizerunków ofiar, świadków oraz osób postronnych, w szczególności dzieci, jest wyrazem szacunku dla ich godności, prywatności i prawa do ochrony danych osobowych" - podkreślono.

Prezes UODO apeluje do wszystkich o stosowanie takich podstawowych zasad, zwłaszcza w tych szczególnym czasie. W tych trudnych chwilach niezwykle potrzebna jest solidarność z osobami dotkniętymi tragedią, rodzinami i bliskimi ofiar oraz odpowiedzialność za słowo i obraz” - wskazano w komunikacie.

Prezes UODO wraz z zastępcami i współpracownikami oddali hołd ofiarom ataku oraz złożyli wyrazy uznania dla funkcjonariuszy Policji, którzy brali udział w tragicznych wydarzeniach.

Składamy wyrazy najgłębszego współczucia wszystkim, których dotknął ten straszliwy atak. Nasze myśli kierujemy do osób rannych, życząc im siły i szybkiego powrotu do zdrowia” - napisali przedstawiciele Urzędu.

Zwrócili też uwagę na odpowiedzialną postawę przedstawicieli tych mediów, którzy relacjonując wydarzenia w Krakowie, dbają o ochronę prywatności osób dotkniętych tragedią.


  • Do ataku doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób.
  • Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca ataku, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.
  • W mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech członków jego najbliższej rodziny - rodziców i siostry.

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