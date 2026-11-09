Urząd Ochrony Danych Osobowych: apel o poszanowanie prywatności poszkodowanych w Krakowie

Przedstawiciele Urzędu zaznaczyli, że poszanowanie prywatności osób poszkodowanych i ich bliskich pozwala ograniczać ryzyko dodatkowej krzywdy, cierpienia, a także niepotrzebnej ekspozycji medialnej i dezinformacji.

UODO apeluje o poszanowanie prywatności poszkodowanych i ich bliskich po ataku w Krakowie

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) przypomniał o konieczności anonimizowania wizerunków ofiar, świadków oraz osób postronnych, w szczególności dzieci.



„Anonimizowanie wizerunków ofiar, świadków oraz osób postronnych, w szczególności dzieci, jest wyrazem szacunku dla ich godności, prywatności i prawa do ochrony danych osobowych" - podkreślono.



„Prezes UODO apeluje do wszystkich o stosowanie takich podstawowych zasad, zwłaszcza w tych szczególnym czasie. W tych trudnych chwilach niezwykle potrzebna jest solidarność z osobami dotkniętymi tragedią, rodzinami i bliskimi ofiar oraz odpowiedzialność za słowo i obraz” - wskazano w komunikacie.



Prezes UODO wraz z zastępcami i współpracownikami oddali hołd ofiarom ataku oraz złożyli wyrazy uznania dla funkcjonariuszy Policji, którzy brali udział w tragicznych wydarzeniach.



„Składamy wyrazy najgłębszego współczucia wszystkim, których dotknął ten straszliwy atak. Nasze myśli kierujemy do osób rannych, życząc im siły i szybkiego powrotu do zdrowia” - napisali przedstawiciele Urzędu.



Zwrócili też uwagę na odpowiedzialną postawę przedstawicieli tych mediów, którzy relacjonując wydarzenia w Krakowie, dbają o ochronę prywatności osób dotkniętych tragedią.



