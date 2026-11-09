Zatrzymano sześć osób, które miały gloryfikować zamach w Krakowie. /fot. Jarosław Wieprzycki (zdj. ilustracyjne)
KRAJ I ŚWIAT

CBZC zatrzymało sześć osób w związku z tragedią w Krakowie. Ich treści w sieci miały budzić niepokój

Zatrzymano sześć osób, które miały gloryfikować zamach w Krakowie. /fot. Jarosław Wieprzycki (zdj. ilustracyjne)

Po tragedii w Krakowie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało sześć osób, których aktywność w sieci mogła stanowić potencjalne zagrożenie - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

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Gałecka została w poniedziałek zapytana przez dziennikarzy o to, czy służby, po ataku w Krakowie, monitorują i widzą jakieś podejrzane zachowania w sieci.

- CBZC i Policja prowadzą cały czas działania w sieci, nie tylko po tragedii, która wydarzyła się w Krakowie - powiedziała rzeczniczka MSWiA.

Zatrzymania miały miejsce na terenie całego kraju, a aktywność tych osób - jak mówiła Gałecka - mogła być potencjalnie zagrożeniem.

- CBZC i Policja są bardzo mocno wyczuleni po ataku w Krakowie na ewentualnych naśladowców takich działań - powiedziała.

Dodała, że treści, które były weryfikowane przez Policję, to treści, które odnosiły się do gloryfikacji ataku, jaki został przeprowadzony w Krakowie. - Te treści budzą niepokój. (...) Są to osoby, które w pewien sposób mogły być naśladowcami działań Michała O. - oceniła rzeczniczka MSWiA.

Zatrzymani są w wieku od 15 do 36 lat. To pięciu Polaków oraz obywatel Ukrainy. Każdy z nich przyznał się do publikowania nieprawdziwych wiadomości.


Do ataku doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca ataku, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem. W mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech członków jego najbliższej rodziny - rodziców i siostry.

TAGI: zamach krakówstrzelaninatragediapolicjazatrzymania
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