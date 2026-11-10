Julia Wiśniewska przeniosła się do AZS-u UMK/fot. nadesłane
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Z Bydgostii do AZS-u UMK. Julia Wiśniewska wyjaśnia zaskakujący transfer do Torunia

Julia Wiśniewska przeniosła się do AZS-u UMK/fot. nadesłane

Sterniczka reprezentacyjnej ósemki Julia Wiśniewska przeniosła się z LOTTO Bydgostii do AZS UMK Toruń. Jak tłumaczy, za decyzją stoją przede wszystkim studia, codzienne życie w Toruniu oraz współpraca z trenerem kadry Szymonem Wiśniewskim.

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Transfer jest ciekawy także ze względu na sportową rywalizację obu klubów. Wiśniewska wychowała się w Bydgostii, ale obecnie większość czasu spędza w Toruniu, gdzie studiuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

– Głównie zmiana ze względu na studia. Poszłam tam na uczelnię i większość czasu przebywam w Toruniu, stąd łatwiej mi połączyć treningi z zajęciami – wyjaśnia.

Drugim powodem jest jej praca w reprezentacji z Szymonem Wiśniewskim. To właśnie pod jego opieką funkcjonuje na co dzień jako sterniczka męskiej ósemki. W sezonie 2026 prowadziła tę osadę m.in. podczas Pucharu Świata oraz mistrzostw świata w Amsterdamie. W Sewilli Polacy zajęli piąte miejsce, natomiast światowy czempionat zakończyli na 11. pozycji.

Jej rola wykracza daleko poza samo nadawanie kierunku łodzi. Sterniczka odpowiada za komunikację, reagowanie na sytuację podczas wyścigu i zebranie ośmiu zawodników w jeden zespół.

– Jestem z nimi praktycznie cały czas. Moją rolą jest zebrać osadę, żeby wszyscy pracowali na jeden cel i w jednym kierunku. To taka koordynacja, zarządzanie całą ekipą – mówi Wiśniewska.

Nowy klub oznacza również wejście bezpośrednio do jednego z głównych krajowych rywali Bydgostii. Sama zainteresowana nie ukrywa, że w Toruniu coraz śmielej myślą o zmniejszeniu dystansu do wieloletniego dominatora mistrzostw Polski.

– Toruń coraz szybciej pływa, a Lotto utrzymuje swoją pozycję. Kto wie, może uda się wypracować, żeby ta łódka popłynęła szybciej i przejąć tytuł mistrza Polski – przyznaje.

Pełna rozmowa z Julią Wiśniewską. Materiał Patryka Głowackiego
Dyscyplina: wioślarstwo
TAGI: julia wiśniewskalotto bydgostiaazs umk toruńwioślarstworeprezentacja polski
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