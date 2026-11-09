Czy zostaną uruchomione dwie turstyczne linie kolejowe? /fot. Jarosław Wieprzycki (zdj. ilustracyjne)
REGION

Dwie turystyczne linie kolejowe w regionie? Miałyby kursować od Gniezna do Chojnic i z Tucholi do Koronowa

Czy zostaną uruchomione dwie turstyczne linie kolejowe? /fot. Jarosław Wieprzycki (zdj. ilustracyjne)

Kujawsko-Pomorska Fundacja Rozwoju Transportu Publicznego chce by pojawiły się weekendowe kursy pociągów na trasach Gniezno-Chojnice i Tuchola-Koronowo.

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Przedstawiciele samorządów leżących na tych trasach spotkali się w poniedziałek w starostwie powiatowym w Bydgoszczy.

- Na przebiegu linii 281 od Gniezna do Chojnic, czyli Janowiec Wielkopolski, Damasławek, Wapno, Kcynia, Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Mrocza, też Chojnice i tutaj samorządy z linii 241, Tuchola, Koronowo, a więc z Tucholi, z Gostycyna, gmina Kęsowo, gmina Koronowo - wymienia Rafał Wąsowicz, prezes Kujawsko-Pomorskiej Fundacji Rozwoju Transportu Publicznego.

- Pomysł jest fajny, jesteśmy jak najbardziej za, bo gmina Więcbork jest gminą turystyczną - mówi Jacek Masztakowski, zastępca burmistrza gminy Więcbork.

- Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł. Sama jestem mieszkanką Mąkowarska, gdzie faktycznie przez moją miejscowość przechodzi ta linia i jak najbardziej uważam, że odnowienie takiej linii kolejowej, chociażby ze względów turystycznych, byłoby akurat dobrym ruchem. Natomiast nie wiem, jak będą wyglądały koszty utrzymania takiej linii - wskazuje Iwona Madziąg, radna Rady Miejskiej w Koronowie.

- Ten koszt jest relatywnie niski. Zakładając hipotetycznie na 100 km 4 tysiące zł razy do 40 tys. podzielić to przez, na przykład, 15 samorządów. Wstyd byłoby samorządowi, żeby nie wyłożył chociaż 1 000, 2 000 zł. Tabor mamy od przewoźnika, który zdecydował się jeździć. Cel jest taki, żeby poprzez kursy turystyczne uruchomić przewozy na tych liniach - dodaje Rafał Wąsowicz.

Według szefa Fundacji udało się to już w innych miejscach Polski, np. na trasie Chełm-Włodawa.

Relacja Moniki Siwak
TAGI: pociągwięcborkkolejkoronowolinia turystycznakujawsko-pomorska fundacja rozwoju transportu publicznegotuchola
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