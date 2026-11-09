Pod Toruniem zatrzymali pijaną matkę za kółkiem. W dodatku przewoziła dziecko bez fotelika

W Czernikowie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 41-letnią kobietę. Okazało się, że kierowała autem mając blisko 1,3 promila alkoholu w organizmie. Ponadto przewoziła dziecko bez wymaganego fotelika.

W sobotę funkcjonariusze toruńskiej drogówki w Czernikowie zatrzymali do kontroli 41-latkę kierującą autem.



Na początku policjanci zauważyli, że kobieta przewozi 6-letnie dziecko bez fotelika. Później wyczuli od niej woń alkoholu. Kontrola alkomatem potwierdziła, że miała w organizmie niemal 1,3 promila alkoholu.



- Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy. Zadbali również o bezpieczeństwo dziecka, które zostało przekazane pod opiekę trzeźwej osoby z najbliższego otoczenia - informuje podkom. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.



Sprawą zajmą się policjanci z komisariatu w Dobrzejewicach. Za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu grozi kobiecie do 3 lat więzienia. O karze zdecyduje sąd.