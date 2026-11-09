41-latka odpowie za kierowanie po alkoholu i przewożenie dziecka bez fotelika. / fot. policja.pl
Toruń

Pod Toruniem zatrzymali pijaną matkę za kółkiem. W dodatku przewoziła dziecko bez fotelika

41-latka odpowie za kierowanie po alkoholu i przewożenie dziecka bez fotelika. / fot. policja.pl

W Czernikowie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 41-letnią kobietę. Okazało się, że kierowała autem mając blisko 1,3 promila alkoholu w organizmie. Ponadto przewoziła dziecko bez wymaganego fotelika.

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W sobotę funkcjonariusze toruńskiej drogówki w Czernikowie zatrzymali do kontroli 41-latkę kierującą autem.

Na początku policjanci zauważyli, że kobieta przewozi 6-letnie dziecko bez fotelika. Później wyczuli od niej woń alkoholu. Kontrola alkomatem potwierdziła, że miała w organizmie niemal 1,3 promila alkoholu.

- Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy. Zadbali również o bezpieczeństwo dziecka, które zostało przekazane pod opiekę trzeźwej osoby z najbliższego otoczenia - informuje podkom. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.

Sprawą zajmą się policjanci z komisariatu w Dobrzejewicach. Za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu grozi kobiecie do 3 lat więzienia. O karze zdecyduje sąd.

Gdzie: Toruń
Uwaga: Na sygnale
TAGI: autoalkoholpijany kierowcaczernikowotoruńpolicjadzieckofotelik
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Pod Toruniem zatrzymali pijaną matkę za kółkiem. W dodatku przewoziła dziecko bez fotelika

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