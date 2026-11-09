Magda Linette wygrała turniej rangi WTA 250/fot. pixabay
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Magda Linette zdobyła czwarty tytuł WTA w karierze. Polka okazała się najlepsza w Cennaj

Magda Linette wygrała turniej rangi WTA 250/fot. pixabay

Magda Linette wygrała turniej WTA 250 w indyjskim Cennaj. W finale Poznanianka pokonała najwyżej rozstawioną Indonezyjkę Janice Tjen w trzech setach.

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Droga Linette do rywalizacji o tytuł nie była łatwa. 34-latka zwyciężyła w czterech spotkaniach, odpowiednio z: Alioną Falej, Moyuką Uchijamą, Maią Hontamą oraz Anastazją Zacharową. Trzy starcia rozstrzygnęła w trzeciej odsłonie. W ćwierćfinale i półfinale odwracała losy pojedynków ze stanu 0:1.

Finał pierwotnie miał zostać rozegrany w niedzielę. Został jednak przełożony na poniedziałek z powodu silnych opadów deszczu.

Pierwszy set przyniósł zaciętą walkę, długo nie dochodziło do przełamań. Sytuacja zmieniła się w 11. gemie. Polka straciła serwis, a to przesądziło o jej porażce w odsłonie.

Druga partia należała do tenisistki z Poznania. Pozwoliła ona przeciwniczce zdobyć tylko jednego gema.

W trzeciej części meczu zawodniczki wróciły do wyrównanej walki. Linette szybko znalazła sposób na podanie rywalki (2:1), ale Tjen nie pozostała dłużna (3:3). W kolejnym gemie Polka znów triumfowała jako returnująca i tym razem nie wypuściła wypracowanej zaliczki.

Magda Linette – Janice Tjen 2:1 (5:7, 6:1, 6:4)

Dla 34-latki to czwarty tytuł w karierze. Wszystkie wywalczyła w turniejach rangi 250. Dzięki wygranej Linette awansowała w rankingu WTA na 43. pozycję.

Dyscyplina: tenis ziemny
TAGI: magda linetteteniscennajwta
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