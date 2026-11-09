Moda męska zimowa – 5 stylizacji dla stylowego mężczyzny [reklama]

Moda męska zimowa opiera się na łączeniu ciepłych okryć wierzchnich z warstwami, które zapewniają wygodę i komfortowy zestaw na mroźne dni. Poznaj 5 najnowszych trendów w modzie męskiej na jesień i zimę. Dowiesz się, jak dopasować je do okazji.

1. Puchowa kurtka, jeansy i sneakersy – codzienny zestaw

To propozycja dla mężczyzn, którzy cenią swobodę i sportowy charakter ubioru. Kurtka puchowa dobrze komponuje się z jeansami, dresową bluzą i sneakersami, tworząc zestaw na spacer, zakupy czy spotkanie ze znajomymi. W mroźniejsze dni wybierz model z dodatkowym ociepleniem, wysokim kołnierzem i kapturem.

Czarna lub granatowa kurtka pasuje do większości ubrań, dlatego łatwo wykorzystasz ją w codziennych stylizacjach. Możesz połączyć ją z szarym dresem lub granatowymi jeansami i gładkim T-shirtem. Czapka beanie oraz szalik uzupełnią zestaw, zapewniając dodatkową ochronę przed chłodem.

2. Parka i spodnie cargo – inspiracja w stylu outdoor

Jeśli lubisz praktyczną odzież, postaw na parkę, spodnie cargo i solidniejsze obuwie. Taki zestaw sprawdzi się podczas spacerów i wyjazdów poza miasto. Dłuższa kurtka osłania większą część ciała, a liczne kieszenie pozwalają mieć drobiazgi pod ręką.

Oliwkowa parka dobrze wygląda z czarnymi spodniami, białą koszulą i bluzą w neutralnym kolorze. Możesz dodać czapkę oraz buty o masywniejszej podeszwie. Ten sportowy trend łączy praktyczność z miejskim charakterem, dlatego nie musisz ograniczać go wyłącznie do górskich wycieczek.

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3. Wełniana kurtka i golf – męska elegancja na zimę

Nie każda zimowa stylizacja musi być sportowa. Jeśli zależy Ci na bardziej klasycznym wyglądzie,wybierz wełniany płaszcz dwurzędowy lub kurtkę, golf i spodnie materiałowe. To zestaw odpowiedni do biura, na kolację czy mniej formalne spotkanie biznesowe.

Granatowe lub szare okrycie dobrze komponuje się z czarnym golfem i spodniami w podobnej tonacji. W chłodniejsze dni możesz dodać szalik oraz skórzane rękawiczki. Takie elementy podkreślają elegancję, a jednocześnie nie wymagają noszenia garnituru.

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