Kim będzie człowiek przyszłości? Odpowiedzi szukali uczestnicy konferencji TEDx w Bydgoszczy

To wydarzenie skupiające m.in. naukowców, przedsiębiorców i artystów, którzy wspólnie chcą się inspirować i przekazywać w świat idee warte rozpowszechniania.

- Jesteśmy jedną nogą w przyszłości. Dominuje sztuczna inteligencja - twierdzi Magdalena Andler, mentorka TEDx w Bydgoszczy. - Znajdujemy się w takim mocno technologicznym momencie. Rozkminianie kim będzie, albo kim staje się człowiek przyszłości, jest więc jak najbardziej dobrym tematem na tegoroczną edycję.



Uczestnicy imprezy mieli okazję wysłuchać dziesięciu mówców i poznać dziesięć wizji człowieka przyszłości.



Relacja Tatiany Adonis poniżej.