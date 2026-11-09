Magdalena Andler na scenie TEDx w Bydgoszczy. / Fot. Tatiana Adonis
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Kim będzie człowiek przyszłości? Odpowiedzi szukali uczestnicy konferencji TEDx w Bydgoszczy

Magdalena Andler na scenie TEDx w Bydgoszczy. / Fot. Tatiana Adonis

To wydarzenie skupiające m.in. naukowców, przedsiębiorców i artystów, którzy wspólnie chcą się inspirować i przekazywać w świat idee warte rozpowszechniania.

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- Jesteśmy jedną nogą w przyszłości. Dominuje sztuczna inteligencja - twierdzi Magdalena Andler, mentorka TEDx w Bydgoszczy. - Znajdujemy się w takim mocno technologicznym momencie. Rozkminianie kim będzie, albo kim staje się człowiek przyszłości, jest więc jak najbardziej dobrym tematem na tegoroczną edycję.

Uczestnicy imprezy mieli okazję wysłuchać dziesięciu mówców i poznać dziesięć wizji człowieka przyszłości.

Relacja Tatiany Adonis poniżej.

Relacja Tatiany Adonis
TAGI: Magdalena AndlerTEDxBydgoszcz
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