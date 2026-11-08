Kolizja dwóch aut w Grębocinie. Wyciek paliwa na przejeździe kolejowym [AKTUALIZACJA]

Do kolizji samochodu osobowego oraz ciężarowego doszło po godz. 16.10. Na tory wyciekło ok. 800 litrów oleju.
Do kolizji samochodu osobowego oraz ciężarowego doszło po godz. 16.10. Na tory wyciekło ok. 800 litrów oleju.
Protest środowisk prawicowych i narodowych w związku z napiętą sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego odbył się w Bydgoszczy w sobotę (7 listopad…
Do kolizji samochodu osobowego oraz ciężarowego doszło po godz. 16.10. Na tory wyciekło ok. 800 litrów oleju.
- Nie ma obecnie potrzeby nadzwyczajnej mobilizacji dawców - czytamy w oficjalnym komunikacie Regionalnego Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy…
- Trudno wszystkie sytuacje zabezpieczyć procedurami - mówi Łukasz Krupa, zastępca prezydenta Bydgoszczy.
Do zdarzenia doszło w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie podczas zajęć szkolnego koła strzeleckiego.
Podczas spotkania omówiono dotychczasowe działania prewencyjne, ustalono dodatkowe środki bezpieczeństwa na najbliższe dni oraz rozpoczęto prace nad rozwiązaniami…
To znak żałoby i solidarności z ofiarami tragedii w Krakowie oraz ich bliskimi. Żałoba narodowa trwa 8 i 9 listopada.
- Tragiczne wydarzenia pokazują, że niebezpieczeństwo może pojawić się nagle i w najmniej oczekiwanym miejscu. Ta sytuacja uświadamia nam, jak ważna jest…
- W tych niezwykle trudnych chwilach łączymy się myślami z mieszkańcami Krakowa oraz wszystkimi osobami dotkniętymi tym dramatycznym wydarzeniem - napisali…
Całość posadzono metodą Miyawaki, która polega na tworzeniu gęstego, dzikiego i samowystarczalnego lasu na małej powierzchni.
Do groźnego zdarzenia doszło w Odolionie.
Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski, apeluje, by nie ulegać dezinformacji i manipulacji w zawiązku ze strzelaniną w Krakowie. - Śledźcie oficjalne…