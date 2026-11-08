Kolizja dwóch aut w Grębocinie. Wyciek paliwa na przejeździe kolejowym [AKTUALIZACJA]

Do kolizji samochodu osobowego oraz ciężarowego doszło po godz. 16.10. Na tory wyciekło ok. 800 litrów oleju.

Nie ma informacji o poszkodowanych. Cztery zastępy strażaków usuwały olej z przejazdu kolejowego w Grębocinie w powiecie toruńskim.





- Przywrócono już ruch kolejowy, ale pociągi mogą poruszać się jedynie z prędkością do 20 km/h - mówi mł. bryg. Aleksandra Starowicz, rzeczniczka toruńskich strażaków. - Trwają działania mające zneutralizować paliwo. Teren posypywany jest sorbentem, który je wchłania.





AKTUALIZACJA: Obecnie nie ma już utrudnień.







