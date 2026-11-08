Fot. Ilustracyjne
Toruń

Kolizja dwóch aut w Grębocinie. Wyciek paliwa na przejeździe kolejowym [AKTUALIZACJA]

Fot. Ilustracyjne

Do kolizji samochodu osobowego oraz ciężarowego doszło po godz. 16.10. Na tory wyciekło ok. 800 litrów oleju.

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Nie ma informacji o poszkodowanych. Cztery zastępy strażaków usuwały olej z przejazdu kolejowego w Grębocinie w powiecie toruńskim.

- Przywrócono już ruch kolejowy, ale pociągi mogą poruszać się jedynie z prędkością do 20 km/h - mówi mł. bryg. Aleksandra Starowicz, rzeczniczka toruńskich strażaków. - Trwają działania mające zneutralizować paliwo. Teren posypywany jest sorbentem, który je wchłania.

AKTUALIZACJA: Obecnie nie ma już utrudnień.


Mówi mł. bryg. Aleksandra Starowicz, rzeczniczka toruńskich strażaków.
Gdzie: Toruń
Uwaga: Na sygnale
TAGI: Papowo Toruńskieuturdnieniawycieka paliwakolizja
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