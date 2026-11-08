Wypadek w Wąbrzeźnie. Uczennica została postrzelona z wiatrówki przez nauczyciela

Do zdarzenia doszło w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie podczas zajęć szkolnego koła strzeleckiego.

Informacje, jakie przekazali Polskiemu Radiu PiK zaniepokojeni rodzice uczniów tej szkoły, potwierdza policja.



- 4 listopada oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie został poinformowany o postrzeleniu z karabinka pneumatycznego uczennicy szkoły w Wąbrzeźnie przez prowadzącego zajęcia nauczyciela. Doszło do tego podczas zajęć pozalekcyjnych - relacjonuje asp. Mateusz Żurawski z wąbrzeskiej policji.



Postrzelona nastolatka bezpośrednio po zdarzeniu trafiła do szpitala, ale już z niego wyszła. Jej życiu nic nie zagraża.



- Gromadzone są materiały oraz dowody w sprawie. Dotąd nikomu nie przedstawiono zarzutów. Postępowanie toczy się pod nadzorem prokuratora - dodaje policjant.



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