Trwa śledztwo po postrzeleniu uczennicy w Wąbrzeźnie/ fot. policja.pl
Wąbrzeźno

Wypadek w Wąbrzeźnie. Uczennica została postrzelona z wiatrówki przez nauczyciela

Trwa śledztwo po postrzeleniu uczennicy w Wąbrzeźnie/ fot. policja.pl

Do zdarzenia doszło w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie podczas zajęć szkolnego koła strzeleckiego.

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Informacje, jakie przekazali Polskiemu Radiu PiK zaniepokojeni rodzice uczniów tej szkoły, potwierdza policja.

- 4 listopada oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie został poinformowany o postrzeleniu z karabinka pneumatycznego uczennicy szkoły w Wąbrzeźnie przez prowadzącego zajęcia nauczyciela. Doszło do tego podczas zajęć pozalekcyjnych - relacjonuje asp. Mateusz Żurawski z wąbrzeskiej policji.

Postrzelona nastolatka bezpośrednio po zdarzeniu trafiła do szpitala, ale już z niego wyszła. Jej życiu nic nie zagraża.

- Gromadzone są materiały oraz dowody w sprawie. Dotąd nikomu nie przedstawiono zarzutów. Postępowanie toczy się pod nadzorem prokuratora - dodaje policjant.

Do tematu będziemy wracać.

Mówi asp. Mateusz Żurawski
Gdzie: Wąbrzeźno
TAGI: postrzałwypadekWąbrzeźnoszkoła
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