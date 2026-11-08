Flagi opuszczone do połowy masztów przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy/ Fot. Michał Sztybel, Facebook
Bydgoszcz

Flagi opuszczone do połowy masztów przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy

Flagi opuszczone do połowy masztów przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy/ Fot. Michał Sztybel, Facebook

To znak żałoby i solidarności z ofiarami tragedii w Krakowie oraz ich bliskimi. Żałoba narodowa trwa 8 i 9 listopada.

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- Rodzinom i bliskim ofiar składam wyrazy głębokiego współczucia. Myślami jestem przy rannych i wszystkich dotkniętych tym dramatem - napisał Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski. - Dziękuję służbom, personelowi medycznemu i świadkom za szybką reakcję oraz pomoc poszkodowanym. Szczególne słowa szacunku kieruję do rannych policjantów, którzy narażali życie, chroniąc innych - dodał w facebookowym wpisie.

Potrzebna krew dla rannego policjanta

Wojewoda przyłączył się do apelu o krew dla ciężko rannego starszego posterunkowego Jakuba Kulika. Potrzebna jest grupa AB Rh+. Ten apel powtarzają też kujawsko-pomorscy policjanci, strażacy i medycy ze szpitala wojskowego w Bydgoszczy.

Sprawdzone informacje na temat strzelaniny w Krakowie, w której zginęło 6 osób, a 16 - w tym dwóch policjantów oraz sprawca - zostało rannych piszemy na bieżąco w specjalnym serwisie na www.radiopik.pl, tutaj.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: strzelanina Krakówwojewoda kujawsko-pomorskiurząd wojewódzki
Flagi opuszczone do połowy masztów przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy/ Fot. Michał Sztybel, Facebook Flagi opuszczone do połowy masztów przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy/ Fot. Michał Sztybel, Facebook
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